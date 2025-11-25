Emiten orden de arresto en Tailandia contra Anne Jakkaphong, copropietaria de Miss Universo

Un tribunal en Tailandia emitió una orden de arresto en contra de Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, quien es copropietaria de Miss Universo. Es buscada por un supuesto fraude con un valor cercano a un millón de dólares.

Este martes, se confirmó que la orden fue emitida después de que la empresaria no compareciera en un caso de tipo penal en la corte de Bangkok South Kwaeng, No hay más detalles del proceso legal en cursi.

Anne Jakkaphong era conocida como la principal accionista del conglomerado JKN Global Group, el cual adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares a IMG Worldwide LLC, con sede en Nueva York.

¿Por qué acusan de fraude a Anne Jakkaphong?

Considerada por Forbes como una de las mujeres trans más ricas del mundo, fue en junio que la magnate renunció a su cargo en JKN, después de que la Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia confirmara investigaciones contra ella y su hermana.

En ese entonces, se reveló en un comunicado que Anne es acusada de supuestamente “cometer o permitir la inclusión de declaraciones falsas” sobre los estados financieros del conglomerado en el año 2023.

También se le señala por no mantener los registros contables “completos, precisos y veraces” del primer trimestre de 2024 de la empresa, después de que JKN vendió la mitad de Miss Universo a Raúl Rocha.

El 9 de noviembre de 2023, JKN Global Group pidió al Tribunal Central de Quiebras de Tailandia entrar en un proceso de reestructuración de su deuda debido a problemas de liquidez.

Se sabe que Jakkaphong mantuvo una relación cercana con el certamen tras su salida del conglomerado hasta finales de octubre. En noviembre, dejó de ser vista en público, lo que ha levantado especulaciones sobre su salida de Tailandia.

Por este motivo, hay que destacar que el caso no está vinculado con la polémica por un supuesto fraude en la elección de la actual Miss Universo, Fátima Bosch, quien ha sido duramente señalada de no merecer el título.