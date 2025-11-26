¿Quién es la esposa de Raúl Rocha? FOTOS

El empresario Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, genera polémica, luego del escándalo en el certamen por supuesto fraude y luego de que se dio a conocer que tiene una orden por parte de la FGR por estar vinculado a una red de huachicol y tráfico.

Tras estos escándalos, los usuarios de Internet quieren saber más sobre la vida del mexicano, ya que él se ha manejado con bajo perfil sobre su vida personal. Pero algunos videos exhiben detalles importantes sobre su familia.

¿Quién es la esposa de Raúl Rocha?

De acuerdo con la información difundida en Internet, la esposa de Raúl Rocha sería una mujer llamada Paulina Peterson, con quien tendría tres hijos pequeños.

Ella es Paulina Peterson, esposa de Raúl Rocha ı Foto: Redes sociales

Sin embargo, se sabe muy poco de la vida de Paulina, pero la familia fue captada en la edición de Miss Universo cuando se realizó en la Ciudad de México, pues su esposa estuvo acompañando al empresario mexicano.

Asimismo, en redes hay fotos que supuestamente pertenecerían a la boda de Raúl Rocha con su esposa.

La esposa de Raúl Rocha, Paulina Peterson ı Foto: Redes sociales

Por otra parte, el periodista Javier Ceriani destapó un escándalo sobre la vida personal de Raúl Rocha y es que el comunicador comentó en su programa de Youtube que la esposa de Raúl Rocha bajó a Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig, del avión privado.

Esto porque la esposa estaría sospechando de que entre Raúl Rocha y la modelo danesa había una relación sentimental.

Cabe recordar que Victoria Kjær Theilvig ganó el certamen de Miss Universo 2024, cuando el concurso se realizó en la Ciudad de México, mismo en el que su esposa Paulina Peterson acompañó al empresario.

Asimismo, Javier Ceriani dijo que la supuesta infidelidad sería el motivo por el que Victoria no participó en eventos de promoción del certamen porque no quería que estuviera cerca de su esposo.

Los usuarios señalaron que Rocha también tuvo una época en la que se mostraba muy cercano a Tatiana Calmell, quien fue Miss Perú.

Raúl Rocha seguirá en el ojo del huracán tras la orden que tiene en su contra por parte de la Fiscalía General de la República.

Los escándalos siguen persiguiendo a Miss Universo, pues la otra dueña de Miss Universo Anne Jakkaphong tiene orden de aprehensión en Tailandia por fraude y aseguran que ella estaría escondida en México.