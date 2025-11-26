La figura de Raúl Rocha Cantú ha cobrado notoriedad en las últimas semanas por ser el presidente de la Organización Miss Universo y codueño del certamen. Sin embargo, ahora el empresario se encuentra en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer en redes sociales que existen investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) que lo vinculan con presuntas operaciones de tráfico de hidrocarburos, mejor conocidas como huachicol, y con grupos del crimen organizado.

Este señalamiento ha generado interés por su vida personal entre usuarios de redes sociales. Aquí te contamos lo que se sabe de los hijos de Raúl Rocha.

¿Quién es Raúl Rocha Cantú?

Raúl Rocha Cantú es un empresario regiomontano que desde 2024 controla el 50 por ciento de la Organización Miss Universo. Su nombre se volvió tendencia tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch en 2025, un evento que lo colocó en el centro de la polémica al ser señalado de tener presuntos vínculos con el padre de la nueva Miss Universo y ex Coordinador en la Dirección de Exploración y Producción de Pemex.

El 18 de noviembre, previo a la Gran Final de Miss Universo 2025, el pianista franco-libanés Omar Harfouch presentó su renuncia como juez del certamen. Además, en redes sociales denunció que existió una “votación secreta” para preseleccionar a las finalistas y que 30 candidatas fueron elegidas sin la participación del jurado oficial.

Cuando Fátima Bosch se coronó, el 20 de noviembre, como ganadora del concurso que se realizó en Tailandia, el músico señaló a la tabasqueña de ser una “falsa ganadora”.

Recientemente se reveló que Raúl Rocha Cantú fue presuntamente acusado por la FGR por supuestos vínculos con el Cártel del Golfo y operaciones de tráfico ilegal de combustible entre México y Guatemala. El empresario se desempeña como cónsul honorario de Guatemala en México desde enero de 2022.

¿Cuántos hijos tiene Raúl Rocha Cantú?

En cuanto a la vida familiar de Raúl Rocha Cantú, la información disponible es escasa y poco clara. Hasta ahora, no existen registros en sus redes sociales o medios de comunicación que confirmen que el empresario tenga hijos.

Sin embargo, durante la alfombra roja de la final de Miss Universo 2023, en Ciudad de México, Rocha apareció con una joven mujer y tres niños de entre cinco y ocho años. Presuntamente ellos serían su esposa y sus hijos.

Raúl Rocha y su familia ı Foto: TikTok alfconecta

Pese a mantener su vida familiar de forma discreta, el presidente de la Organización Miss Universo tiene una presencia activa en redes sociales, particularmente en Instagram, donde comparte momentos de su vida privada, aunque sin mencionar a un hijo o hija.

Del mismo modo, no hay información pública confirmada sobre que Raúl Rocha Cantú tenga esposa o pareja sentimental.

En junio de este año Raúl Rocha Cantú sorprendió a sus 128 mil seguidores al compartir una fotografía junto a su padre, en el marco de las celebraciones del Día del Padre.