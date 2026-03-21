Las palabras, ¿dónde ver la serie de desamor y venganza?

Las palabras es una serie en formato vertical que ha ganado popularidad en las plataformas de entretenimiento. La historia sigue al rockero Phoenix y la joven Lennon, quienes deberán perdonarse para dejar atrás el pasado y la sed de venganza.

¿De qué trata Las palabras?

Hace cuatro años, Phoenix rompió el corazón de Lennon, la chica intelectual que lo amaba, pues él le robó una canción. El joven utilizó este tema para saltar al éxito y poder escapar de un padre golpeador. Ahora, convertido en una estrella de rock famosa pero atrapado en las drogas y el alcohol, su vida parece desmoronarse.

Lennon, quien alguna vez creyó en él, es contratada por el mánager de Phoenix para acompañarlo durante ocho semanas de gira con la misión de mantenerlo sobrio. Entre escenarios, hoteles y noches turbulentas, ambos deberán enfrentar las heridas del pasado, como la traición, el dolor y los recuerdos que aún los persiguen.

En ese viaje, descubrirán si el amor puede renacer entre ellos y se perdonarán o si las cicatrices impedirán que se den una segunda oportunidad.

Las palabras ı Foto: Especial

¿Dónde ver la serie Las palabras?

La serie Las palabras forma parte del catálogo de la popular plataforma ReelShort, especializada en contenido en formato vertical. Está disponible tanto en su sitio web como mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Aunque la producción fue realizada originalmente en idioma inglés, para tu comodidad se ha publicado una versión con subtítulos y doblada al español.

Para disfrutar de los 67 capítulos que conforman la historia debes contar con una suscripción activa. Sin embargo, ReelShort permite ver gratuitamente y sin crear una cuenta los primeros 9 capítulos.

Otra opción es YouTube o TikTok, donde usuarios suelen compartir fragmentos de las series y/o resúmenes. Sin embargo, por el momento no se encuentran disponibles en español, sólo en idioma inglés.

@lynpa_verticalmovies 🔗 LINK BELOW MY BIO TO WATCH THE FULL MOVIE! FOLLOW for more binge-worthy short movies! Movie Title: The Words SYNOPSIS: Four years ago, bad-boy rocker Phoenix shattered good-girl Lennon’s heart—and stole her song to escape his abusive past. Now he’s a famous rockstar spiraling out of control… and she’s hired to keep him sober for 8 weeks on tour. Old wounds. One tour. A second chance at love—or heartbreak all over again? #shortfilm #fyp #unitedstates #fullepisode #thewords ♬ Documentary video: Tension orchestra(1259187) - RE:MUSICA

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