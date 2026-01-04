El primer amor del príncipe, ¿dónde ver la serie de romance prohibido?

El primer amor del príncipe es una serie en formato vertical que sigue la historia de amor inesperado y prohibido entre Lucas y el Príncipe Nicholas. La trama ha cautivado a miles de espectadores en redes sociales.

Aquí te contamos de qué trata y dónde puedes disfrutar de los capítulos de la producción de ReelShort.

¿De qué trata la serie El primer amor del príncipe?

En la serie El primer amor del príncipe, llamada en inglés The Prince’s First Love, Lucas y el Príncipe Nicholas se encuentran en una encrucijada, pues deberán superar varios obstáculos para ser felices juntos.

Lucas jamás imaginó que terminaría besando a un príncipe, y mucho menos delante de toda la escuela. Su relación comenzó con una confrontación con el Príncipe Nicholas, pero terminó transformándose en una amistad obligada, que poco a poco se volvió algo mucho más profundo.

Cada cruce de miradas y cada roce de sus manos los unía más, aunque Nicholas permanecía atrapado entre las exigencias de su deber real como príncipe y los sentimientos que crecían hacia aquel chico que alguna vez consideró su rival. Ninguno de los dos se atrevía a confesar lo que sentía, hasta que llegó el momento en que ya no pudieron seguir ocultándolo.

El primer amor del príncipe ı Foto: Especial

¿Dónde ver El primer amor del príncipe?

Puedes disfrutar de la serie El primer amor del príncipe, llamada en inglés The Prince’s First Love, ingresando al sitio web oficial de ReelShort o a través de la app móvil, disponible para descargar en cualquier dispositivo, lo que te permite verla en el momento que desees.

La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros nueve episodios. Sin embargo, para continuar con los 71 capítulos que conforman la trama completa, es necesario contar con una suscripción activa en la plataforma.

La serie se creó originalmente en inglés, sin embargo, en ReelShort se publicó una versión que tiene subtítulos en español. De este modo, no tendrás problemas con el idioma.

Otra opción es TikTok o YouTube, donde los fans de esta historia comparten resúmenes o fragmentos. Sin embargo, los episodios se encuentran en su idioma original.

TikTok:

Otras historias de romance prohibido que te pueden gustar:

Dime que no te ame: Sigue la vida de Brie Ellison, quien es hija de la sirvienta que trabaja para la familia de Teddy, los poderosos Langford de la costa oeste. La joven creció en la casa con su madre y desarrolló sentimientos mutuos hacia el joven amo Teddy. Cuando alcanzaron la mayoría de edad, Teddy comenzó a cortejar a Brie apasionadamente, pero ella cree que no pueden estar juntos debido a su condición de hija de sirvienta.

Atardecer de amor: Este drama sigue la historia de Anita, una empleada del Grupo Owen que, tras un incidente médico, fueron implantados en ella los espermatozoides del presidente de Grupo Owen, Diego. De este modo, la joven quedó embarazada del patrón. La novia de Diego, Cristina, se acercó repetidamente a Anita para intentar convencerla de que renunciara al bebé.