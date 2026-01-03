Francotirador americano: el último disparo, ¿dónde ver la serie?

Francotirador americano: el último disparo es una serie en formato vertical que se centra en la historia de Carl Oliver, un legendario tirador conocido como el Rey de las Armas, quien rompió récords mundiales, pero desapareció del ojo público.

Ahora se encuentra oculto como un trabajador de mantenimiento en un campo de tiro y soporta humillaciones de los clientes sin que nadie conozca su verdadera identidad.

Un día aparece un hombre poderoso y hostil con intenciones de comprar el campo de tiro, pero Carl decide actuar para proteger a Jane, la dueña, y su hija Rebecca, demostrando su puntería legendaria y revelando al fin quién es realmente.

Francotirador americano: el último disparo ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Francotirador americano: el último disparo?

Francotirador americano: el último disparo es una producción original de ReelShort, una plataforma especializada en entretenimiento en formato vertical. Puedes acceder a su catálogo desde su página oficial y a través de su aplicación móvil gratuita, que es compatible con dispositivos inteligentes.

Aunque la producción fue realizada originalmente en inglés, la plataforma publicó una versión que tiene subtítulos y está doblada al español.

Para acceder a la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. No obstante, los primeros 16 episodios, de un total de 63, están disponibles de manera gratuita.

En YouTube ReelShort publicó también algunos capítulos de Francotirador americano: el último disparo o American Sniper The Last Round, por lo que puedes disfrutar de esta historia.

Otra opción es TikTok, donde algunos fans de la serie han compartido resúmenes y fragmentos de la impactante producción.

