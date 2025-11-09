Yo Soy El Que Manda: ¿Dónde ver la serie completa?

Yo Soy El Que Manda es una serie en formato vertical que sigue la vida de un poderoso hombre que oculta su identidad y que está dispuesto a todo por recuperar a su novia de la infancia.

La historia ha despertado mucho interés en redes sociales, por ello, te contamos de qué trata esta producción y dónde puedes verla.

¿De qué trata la serie Yo Soy El Que Manda?

Cristóbal Balcázar, un joven soldado que fue a combatir, es en realidad el rey secreto de Grupo Empresarial Imperial Andes S.A. y el hombre más rico de la Tierra.

TE RECOMENDAMOS: Cuatro días de terror y fantasía No dejes a los niños solos arrasa en Feratum

Sin embargo, cuando regresa del campo de batalla, tras cinco años de prestar sus servicios a la patria y con la esperanza de formalizar su relación con su novia de la infancia, ella lo abandona brutalmente pensando que es un perdedor y que no vale la pena.

¿Cómo hará el rey de todos los hombres para que ella se arrepienta de haberlo dejado?

Yo Soy El Que Manda ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Yo Soy El Que Manda?

Yo Soy El Que Manda es una serie en formato vertical que forma parte del extenso catálogo de ReelShort, una plataforma digital especializada en este tipo de producciones que ha ganado popularidad.

La se realizó originalmente en español, por lo que el idioma no será un impedimento para disfrutar de la historia de Cristóbal Balcázar.

Para ver los 74 capítulos que conforman la serie, deberás contar con una suscripción activa en ReelShort. Sin embargo, la plataforma ofrece al público mirar los primeros nueve episodios sin costo y sin necesidad de crearse una cuenta.

Otra alternativa para acceder a la producción son las redes sociales YouTube y Facebook, donde algunos usuarios han compartido resúmenes o fragmentos de Yo Soy El Que Manda. A continuación, te dejamos el primer capítulo de la serie; busca en el perfil @minidrama.tv1 el resto.

Otras historias que te pueden gustar:

De Cenizas al Brillo: Es un drama chino doblado al español, donde Cecilia, quien es una mujer con sobrepeso, se casa en un matrimonio arreglado con el empresario Jorge Soto, CEO del Grupo Soto. Por su físico él nunca la tomó en serio y parecía que se relacionaba con otras mujeres sin importarle los sentimientos de Cecilia. Sin embargo, ella regresa emergiendo como una mujer hermosa que no permitirá más humillaciones de Jorge. Ahora él quiere quedarse a su lado, pero ella quiere el divorcio.

La novia prohibida de mancini: Sigue la historia de Ava, que está embarazada y queda viuda de un día para otro. La joven nunca imaginó que su difunto esposo fuera el heredero oculto de una familia de mafiosos. Para protegerla de los enemigos de la familia de su esposo, es arrastrada a la mafia Mancini. Se muda a la casa de los capos y poco a poco se enamora de su despiadado cuñado.