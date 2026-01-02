Embarazada del Rey Lycan Sin Corazón, ¿Dónde ver la serie?

La serie en formato vertical Embarazada del Rey Lycan Sin Corazón es un drama donde una simple humana se termina embarazando por accidente del Rey Licántropo, una noticia que cambia su vida para siempre y amenaza con ponerle fin a su futuro.

¿De qué trata Embarazada del Rey Lycan Sin Corazón?

Embarazada del Rey Lycan Sin Corazón es un drama que sigue la historia de Bella Miller, una estudiante universitaria que nunca pensó que quedaría arruinada por una inesperada noche con el Rey Licántropo.

Embarazada del Rey Lycan Sin Corazón ı Foto: Especial

Y es que su encuentro de una noche cambió su destino para siempre, ya que quedó embarazada a pesar de ser humana, lo que le trae graves problemas. Resulta que las humanas no sobreviven al dar a luz a un heredero licántropo… pero si él quiere salvarla, tendrá que pagar con su propia vida

¿Dónde ver Embarazada del Rey Lycan Sin Corazón?

La serie cuenta con un total de 61 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 11 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Esta Vez Elegí Al Mafia: Stella es una mujer que fue destruida por el hombre que amó y su amante. Su familia, su nombre, su vida... todo desapareció. Pero el destino rebobinó el tiempo. De vuelta en la gala de selección de esposo, abandona a su ex y sorprende a todos eligiendo a Adrian, el despiadado rey de la mafia a quien nadie se atreve a desafiar. Adrian le otorga poder, protección y pasión, hasta que descubre su secreto: él nunca fue su arma... sino su escudo, todo el tiempo.

Bajo harapos, una reina: Luciana Torres fue la fundadora y presidenta del Grupo Futura, una élite mundial donde ella era reconocida como la “reina del volante”. Sin embargo, después de alcanzar el éxito, decidió asumir responsabilidad social y apoyar a personas con valores. Por eso, se disfrazó de mendiga y salió a las calles a pedir limosna. Su idea era que quien estuviera dispuesto a ayudarla recibiría una fortuna y oportunidades a cambio.

¿Qué le pasó a nuestra madrastra?: Carina Yáñez reencarnó como una madrastra malvada, pero ahora en este personaje ella decidirá cambiar el rumbo de su historia. De este modo y con la ayuda del sistema ‘Solo mamá es la mejor’, la mujer crió a sus hijos con amor durante la hambruna y hasta que consiguió ganarse su cariño, finalmente reuniéndose con su esposo, el general.