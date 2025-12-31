Bajo harapos, una reina, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Bajo harapos, una reina es un drama chino en el que conocemos la historia de una mujer poderosa que se disfraza de mendigo para encontrar a personas sinceras y buenas.

¿De qué trata Bajo harapos, una reina?

Bajo harapos, una reina sigue la historia de Luciana Torres, quien fue la fundadora y presidenta del Grupo Futura, una élite mundial donde ella era reconocida como la “reina del volante”.

Bajo harapos, una reina ı Foto: Especial

Sin embargo, después de alcanzar el éxito, decidió asumir responsabilidad social y apoyar a personas con valores. Por eso, se disfrazó de mendiga y salió a las calles a pedir limosna. Su idea era que quien estuviera dispuesto a ayudarla recibiría una fortuna y oportunidades a cambio.

¿Dónde ver Bajo harapos, una reina?

La serie cuenta con un total de 61 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 8 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como el sitio web de Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

¿Qué le pasó a nuestra madrastra?: Carina Yáñez reencarnó como una madrastra malvada, pero ahora en este personaje ella decidirá cambiar el rumbo de su historia. De este modo y con la ayuda del sistema ‘Solo mamá es la mejor’, la mujer crió a sus hijos con amor durante la hambruna y hasta que consiguió ganarse su cariño, finalmente reuniéndose con su esposo, el general.

Ojo por Ojo: En su vida pasada, Clara Campos era la hija de la empleada doméstica que decidió aprovechar su cercanía con Marcela Reyes para robar su tarjeta y hacerse pasar por una chica rica hermosa y bondadosa. Después de que Marcela fue acusada de hacer trampa en el examen de ingreso a la universidad y le anularon los resultados, nadie en la escuela le creyó a ella, a pesar de ser la persona inocente en la situación.

Una novia de la mafia, un esposo frio, cuyo verdadero nombre es Atada al honor, sigue la historia de Aria y Luca. Empujada a un rincón por el cruel chantaje de su padre, con el futuro de su querida hermanita en juego, el decimoctavo cumpleaños de Aria se convierte no en una celebración de libertad, sino en una boda con Luca Vitielo, el poderoso rey de la mafia de Nueva York.