Ojo por Ojo, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Ojo por Ojo es un drama chino en donde una joven tiene la oportunidad de renacer después de que su vida quedó arruinada por confiar en la persona equivocada, aunque esta vez planea cambiar su destino.

¿De qué trata Ojo por Ojo?

Ojo por Ojo sigue la historia de Clara Campos, quien en su vida pasada era la hija de la empleada doméstica que decidió aprovechar su cercanía con Marcela Reyes para robar su tarjeta y hacerse pasar por una chica rica hermosa y bondadosa.

Ojo por ojo ı Foto: Especial

Después de que Marcela fue acusada de hacer trampa en el examen de ingreso a la universidad y le anularon los resultados, nadie en la escuela le creyó a ella, a pesar de ser la persona inocente en la situación.

Su padre rogó por todas partes para encontrar la verdad, pero Clara lo denunció por soborno. Luego la empresa quebró, y Marcela terminó morir humillada en la calle con el rostro destrozado. Al abrir los ojos de nuevo, Marcela regresó al último año de secundaria.

¿Dónde ver Ojo por Ojo?

La serie cuenta con un total de 59 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 7 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Una novia de la mafia, un esposo frio, cuyo verdadero nombre es Atada al honor, sigue la historia de Aria y Luca. Empujada a un rincón por el cruel chantaje de su padre, con el futuro de su querida hermanita en juego, el decimoctavo cumpleaños de Aria se convierte no en una celebración de libertad, sino en una boda con Luca Vitielo, el poderoso rey de la mafia de Nueva York.

El día en que dejé de amarte: Irene, una joven que por años, enfrentó los desprecios y malos tratos por parte de su pareja, Diego, quien prefería a su amante y la trataba como lo más preciado. Irene estaba dispuesta a soportar cada maldad, hasta que él viajó al extranjero para sorprender a la otra con fuegos artificiales de 100 mil dólares, mientras que Irene vendía su anillo para pagar el tratamiento de su padre; fue entonces que ella finalmente comprendió que debía separarse.

Amor al Límite: Kelly Jones era la esposa de un hombre que a pesar del tiempo que han pasado juntos, sigue siendo frío y distante con ella, aunque ella trata de afrontar las adversidades con una sonrisa, pues lo ama. En su cumpleaños, viaja al extranjero para estar con Eric y su hija, Sophia Brown, sin esperar una cruel traición. Con el corazón roto, Kelly finalmente lo abandona.