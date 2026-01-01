Esta Vez Elegí Al Mafia, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical Esta Vez Elegí Al Mafia es un drama en el que conocemos la historia de una mujer que en su vida pasada fue traicionada por su esposo, por lo que en esta ocasión ha decidido elegir a un mafioso como su marido.

¿De qué trata Esta Vez Elegí Al Mafia?

Esta Vez Elegí Al Mafia sigue la historia de Stella, una mujer que fue destruida por el hombre que amó y su amante. Su familia, su nombre, su vida... todo desapareció.

Esta Vez Elegí Al Mafia ı Foto: Especial

Pero el destino rebobinó el tiempo. De vuelta en la gala de selección de esposo, abandona a su ex y sorprende a todos eligiendo a Adrian, el despiadado rey de la mafia a quien nadie se atreve a desafiar. Adrian le otorga poder, protección y pasión, hasta que descubre su secreto: él nunca fue su arma... sino su escudo, todo el tiempo.

¿Dónde ver Esta Vez Elegí Al Mafia?

La serie cuenta con un total de 68 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 14 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

17 Rompecorazones Cuando el Amor no Tiene Voz: El amor abusivo de Declan hacia su esposa. Él fue su peor tormento, quien una vez prometió mantenerla a salvo. Eva alguna vez amó a Declan, quien podría matar por ella. Pero después de tres años de matrimonio, ella sufría, dándose cuenta de que Declan nunca la amó.

Bajo harapos, una reina: Luciana Torres fue la fundadora y presidenta del Grupo Futura, una élite mundial donde ella era reconocida como la “reina del volante”. Sin embargo, después de alcanzar el éxito, decidió asumir responsabilidad social y apoyar a personas con valores. Por eso, se disfrazó de mendiga y salió a las calles a pedir limosna. Su idea era que quien estuviera dispuesto a ayudarla recibiría una fortuna y oportunidades a cambio.

¿Qué le pasó a nuestra madrastra?: Carina Yáñez reencarnó como una madrastra malvada, pero ahora en este personaje ella decidirá cambiar el rumbo de su historia. De este modo y con la ayuda del sistema ‘Solo mamá es la mejor’, la mujer crió a sus hijos con amor durante la hambruna y hasta que consiguió ganarse su cariño, finalmente reuniéndose con su esposo, el general.