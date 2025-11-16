Dime que no te ame: ¿Dónde ver la serie sobre amor prohibido?

Dime que no te ame es una serie en formato vertical que sigue la vida de Brie Ellison, quien es hija de la sirvienta que trabaja para la familia de Teddy, los poderosos Langford de la costa oeste.

La joven creció en la casa con su madre y desarrolló sentimientos mutuos hacia el joven amo Teddy. Cuando alcanzaron la mayoría de edad, Teddy comenzó a cortejar a Brie apasionadamente, pero ella cree que no pueden estar juntos debido a su condición de hija de sirvienta.

Pese a que Brien intenta parar todo el romance, Teddy lucha por convencerla de estar con él. La joven intenta alejarse una y otra vez, pero tras todos sus vaivenes, finalmente admite lo que realmente siente y decide darse una oportunidad en el amor con él.

Dime que no te ame ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Dime que no te ame?

Dime que no te ame es una serie que está disponible dentro del catálogo de ReelShort, una plataforma de entretenimiento en formato vertical accesible tanto desde su sitio web oficial como mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Para disfrutar de la serie completa, es necesario contar con una suscripción activa. No obstante, los primeros siete episodios —de un total de 73— pueden verse de manera gratuita.

Aunque la producción fue realizada originalmente en inglés, ReelShort ofrece una opción con subtítulos en español.

Por otro lado, algunos capítulos de esta serie han sido compartidos en redes sociales como YouTube.

Una opción más es TikTok, sin embargo, por el momento, todos los episodios están disponibles en su idioma original, inglés, y sin subtítulos.

Otras historias que te pueden gustar:

Matrimonio relámpago con mi mejor amigo: Sigue la historia de Chloe y Mateo. Ellos han sido inseparables durante años como mejores amigos, hasta que una noche inesperada los lleva a un matrimonio improvisado. Ahora, surge la duda: ¿Mateo finalmente revelará que ha estado enamorado de Chloe todo este tiempo y logrará romper la barrera de la “amistad”?

Eres mi tesoro: Este drama también es conocido como Eres mis ojos. Hace cinco años, Samuel Adams, el CEO ciego y paralizado fue abandonado por su familia millonaria, pero un día, Abigail Winchester lo salva de un grupo de jóvenes malvados que lo atacan. A partir de ese momento, ella se quedó a su lado fielmente. Samuel y Abigail se enamoraron, sin embargo, después de un accidente de coche, ella desapareció de repente, y milagrosamente, la visión del CEO se restauró.

Un trato con mi donante multimillonario: Clara Mira fue una mujer que fue diagnosticada con fallo ovárico prematuro. A pesar de ello, ella jura que quedará embarazada antes de que la nueva novia de su ex de a luz. Es entonces que aparece Elías Ríos, un milmillonario que necesita casarse si quiere mantener su herencia. ¿Será posible que su matrimonio falso se convierta en amor verdadero cuando enfrentan complicaciones que superan juntos?