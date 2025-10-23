Eres mi tesoro: ¿Dónde ver este drama chino completo?

Eres mi tesoro, también conocido como Eres mis ojos, es un drama chino que ha cobrado gran popularidad en redes sociales como TikTok y Facebook. La historia de amor entre una mujer y un CEO ciego, llena de drama e intriga ha cautivado al público.

Si aún no la has visto, aquí te contamos de qué trata y dónde puedes ver la serie completa.

¿De qué trata Eres mi tesoro?

Hace cinco años, Samuel Adams, el CEO ciego y paralizado fue abandonado por su familia millonaria, pero un día, Abigail Winchester lo salva de un grupo de jóvenes malvados que lo atacan. A partir de ese momento, ella se quedó a su lado fielmente.

Samuel y Abigail se enamoraron, sin embargo, después de un accidente de coche, ella desapareció de repente, y milagrosamente, la visión del CEO se restauró.

Desde entonces, Samuel Adams la ha estado buscando.

Eres mi tesoro ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Eres mi tesoro o Eres mis ojos?

Eres mi tesoro, también conocido como Eres mis ojos, es un drama chino que se encuentra disponible en ReelShort, una plataforma especializada en entretenimiento en formato vertical.

Sólo ingresa al sitio web oficial o a través de la app móvil de ReelShort, disponible para descargar en cualquier dispositivo, lo que permite verla en el momento que desees.

La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros 11 episodios. Sin embargo, para continuar con los 82 capítulos que conforman la trama completa, es necesario contar con una suscripción activa.

La serie se creó originalmente en idioma chino, sin embargo, en ReelShort se publicó una versión con doblada al español, por lo que sin problema podrás mirar Eres mi tesoro, también conocido como Eres mis ojos.

Además, en plataformas como YouTube o TikTok se encuentran algunos episodios de este drama.

Otros dramas que te pueden interesar:

Contra La Impostora: Sigue a Tu Cha Cha o Marina Flores, una estudiante prodigio que no cuenta con muchos recursos económicos. Sin embargo, su mente brillante le ayuda a estudiar en un prestigioso colegio donde escribe cartas de amor a Miss Wen, pero termina enamorada de Shen Bu Yan, el destinatario de sus cartas.

El mundo a mis pies: Narra la historia de Luis Santos, un joven desempleado que, por accidente, es transportado al pasado, a la ambientación ficticia de la dinastía Gransol. Tras su viaje al pasado, el joven se encuentra la situación de pobreza, pues a comparación de su vida moderna ahora tiene pocos recursos y debe encontrar pareja para ir a recolectar granos.

Dulce Deuda, Multimillonario Secreto: La serie gira alrededor de Coco Cruz, una joven repartidora que por casualidad ayudó a un anciano que necesitaba comida. Sin saberlo, ese anciano era la cabeza de una familiar multimillonaria y poderosa. Tiempo después, Coco se casa con su nieto, Fernando Fuentes, el hombre más rico de la región, pero ella no sabe de su fortuna.