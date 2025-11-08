Matrimonio relámpago con mi mejor amigo: ¿Dónde ver esta serie de amor y mentiras?

Matrimonio relámpago con mi mejor amigo es una serie en formato vertical que sigue la historia de Chloe y Mateo. Ellos han sido inseparables durante años como mejores amigos, hasta que una noche inesperada los lleva a un matrimonio improvisado.

Ahora, surge la duda: ¿Mateo finalmente revelará que ha estado enamorado de Chloe todo este tiempo y logrará romper la barrera de la “amistad”?

Por su parte, Chloe enfrenta un nuevo impacto al descubrir que Mateo es en secreto un CEO multimillonario, lo que complica aún más la situación.

Entre secretos y emociones reprimidas por años, ambos deberán seguir en este matrimonio, que ahora mezcla amistad, amor y revelaciones sorprendentes que podrían cambiarlo todo.

¿Dónde ver Matrimonio relámpago con mi mejor amigo?

Matrimonio relámpago con mi mejor amigo es una serie que está disponible en ReelShort, una plataforma de entretenimiento especializada en contenido en formato vertical.

A través del sitio web oficial o de la aplicación disponible para dispositivos móviles, podrás ver de forma gratuita los primeros 12 episodios de los 72 que componen esta serie. Si deseas ver el drama completo deberás contar con una suscripción activa.

Esta historia se hizo originalmente en inglés, no obstante, la plataforma lanzó una versión con subtítulos en español.

Además, en plataformas como YouTube y TikTok puedes encontrar algunos episodios de Matrimonio relámpago con mi mejor amigo.

Otras historias que te pueden gustar:

Segunda vida, nuevo hogar: Sigue la historia de Marisol, quien, en su vida pasada, terminó con su vida después de pasar mucho tiempo trabajando para su padre. Sin embargo, justo cuando el Grupo Cortés alcanzó el éxito, su hermana Paulina volvió y se llevó todo el amor. Al renacer, no dudó en dejar atrás a su familia paterna y se fue con su madre a vivir con los Cortés.

El multimillonario se casó con una chica sin hogar: Tras una aventura de una noche, Adele Moore queda embarazada y, aunque ella quiere tener al bebé, su padre la echa de casa, dejándola en la desprotección. Sin otro lugar a dónde ir, Adele se queda sin hogar. A pesar de las difíciles circunstancias, Adele hace todo lo posible por criar a su hijo. Un día, el hijo de Adele, Brad Moore, se encuentra con el multimillonario Heston Deleon.

Corriste a un Genio Tech: Después de que Christian, el genio tecnológico más brillante de Silicon Valley, es despedido por William, el hijo del CEO, el joven es seducido por Evelyn, la atractiva directora ejecutiva de la empresa rival, por lo que decide aliarse a ella. Juntos desatan el caos, llevando a su antigua compañía a la bancarrota en venganza por los malos tratos.