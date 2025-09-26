Segunda vida, nuevo hogar, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Segunda vida, nuevo hogar es un drama chino en el que conocemos la historia de una joven que murió por trabajar para su papá.

¿De qué trata Segunda vida, nuevo hogar?

Segunda vida, nuevo hogar sigue la historia de Marisol, quien en su vida pasada, terminó con su vida después de pasar mucho tiempo trabajando para su padre.

Segunda vida, nuevo hogar ı Foto: Especial

Sin embargo, justo cuando el Grupo Cortés alcanzó el éxito, su hermana Paulina volvió y se llevó todo el amor. Al renacer, no dudó: dejó atrás a su familia paterna y se fue con su madre a vivir con los Cortés.

¿Dónde ver Segunda vida, nuevo hogar?

La serie cuenta con un total de 71 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia por su nombre en inglés, Revenge Carved in a Second Life en la plataforma de Dailymotion, donde puedes ver la historia en formato de película.

Otras series

A Tres pasos de Mi Mente: Laura era la hija biológica de la familia Windsor. Sin embargo, quedó atrapada en medio de una tragedia que la llevó a la muerte. Serena, la hermana adoptiva de Laura aprovecha su poder para plagiar la música de Laura e incriminarla. Al renacer dos horas antes de morir, Laura lucha por derrotar a Serena, limpiar su nombre y reclamar lo que legítimamente le pertenece.

El amor tardío no vale: Natalie pasó de ser la querida hija de los Parsons a que su mundo se derrumbara por completo, cuando revelaron que Mónica era la verdadera heredera de la familia. Tras sufrir un infierno en un internado y perder su brazo, regresa a su casa, donde es tratada como una criminal por su familia, pero ella está lista para vengarse.

Pensaba que era heterosexual hasta que él me besó: Miles estudia medicina y de pronto, descubre que su novia lo engaña. Miles decide hacer que la ruptura sea dolorosa y le confiesa que él le fue infiel, aunque no fue así y besa a un atractivo chico que se encontraba cerca y que se interpuso por accidente entre Miles y su cómplice. Miles se da cuenta de que trabajará con el hombre que besó por accidente y se reconocen, pero lo peor llega cuando descubre que es Hunter, el CEO de la empresa.