Acusan a Un Tal Fredo de robar el crédito de una boda para su negocio: ‘No mientas’ | VIDEO

Un Tal Fredo sigue en el ojo del huracán, pero ahora por un video en el que una clienta de su negocio de planeación de bodas lo acusa de no haber estado a la atura de su evento e incluso haber hecho pasar el trabajo de otro como suyo.

Y es que en el pasado, Un Tal Fredo ha asegurado que aunque es creador de contenido, su negocio principal es The Wedding Project, una organizadora de eventos donde son “expertos en bodas”, pero a raíz de las críticas por el matrimonio del influencer, no han tardado en salir las malas experiencias.

Acusan a Un Tal Fredo de robar el crédito de la organización de una boda

Ahora, se hizo viral un video de una mujer que se hace llamar @vika.dmnz en TikTok, el cual ya cuenta con casi 7 millones de visualizaciones y en el que habla de porqué no recomendaría The Wedding Project.

Ella mencionó que los contrató para su boda civil y “fue fatal”. En el video, explica que era nueva en la ciudad y no sabía mucho sobre cómo organizarla o a quién podría contratar, por lo que recibió una recomendación del negocio y se acercó con un presupuesto libre para “una boda mamalona”.

“Tenían todo para hacer algo espectacular”, dijo antes de asegurar que preguntó si tres meses era suficiente para realizar el evento, a lo que le dijeron que sí.

“Me sorprende mucho volver a ver su organización de mi boda”, admitió la mujer, “¿saben qué me ofrecieron? Un toldo de taquero para la ceremonia, o sea algo chiquito. O en caso de que lloviera, dar a cada invitado un paraguas", dijo.

@vika.dmnz Les dejo mi experiencia sobre el servicio y trabajo que hicieron. Nada personal, solo mi punto de vista. ♬ original sound - vika.dmnz

Mencionó que semanas antes de su boda por el civil, comenzó a asistir eventos similares y se dio cuenta de que podían utilizarse toldos enormes para proteger a los invitados y hacer la boda más espectacular, por lo que se preguntó porqué no le ofrecieron eso a ella.

“Tres semanas antes de la boda yo buscando en chinga un toldo y entarimar la alberca. Ellos no hicieron nada”, se quejó, por lo que tuvo que contratar aparte a un segundo wedding planner, Armando Elizondo, para que les apoyara con elementos como el spot de la ceremonia.

Aseguró además que las propuestas que hizo The Wedding Project era de “una borra muy pedorra” y que estaba muy estresada con la civil, pues ni la socia de Fredo ni el influencer apoyaban mucho. “El trabajo que hicieron fue muy chiquito comparado con lo que debían de hacer”, dijo.

Sobre la participación de Fredo en la organización y el evento, ella menciona que “como que no hizo nada, vino un par de veces cuando hicieron scouting y ya”. Sin embargo, el día de la boda asistió y grabó elementos que había organizado Elizondo como si fuera el trabajo de su compañía.

@gata_infiltrada aquí la boda de @vika.dmnz de la que se colgó #untalfredo para que no le des vistas 😉 ♬ sonido original - Gata Infiltrada

“Fredo hizo un vlog y tomó crédito por todo lo que ellos no hicieron”; señaló Vika, quien adjuntó videos donde el famoso presume el enorme toldo con luces y el entarimado de la alberca, así como la cúpula para la ceremonia civil.

De este modo, comentó que The Wedding Project se encargaron de poner las mesas. “No mientas. Lograron una experiencia visual por el toldo que Armando sacó del aire porque teníamos dos semanas antes de la boda. Él logró hacer eso, ellos no”.

También comentó que Fredo, en lugar de estar atento a cualquier detalle de los proveedores, se dispuso a tomar fotos a los invitados. Por si fuera poco, el equipo se fue a las 11 de la noche.

“¿Yo como novia debo resolver problemas de la boda? Para qué les pago. Apagaron sus teléfonos, se fueron y ya", acusó y además, mencionó que no escuchó nada sobre el desmontaje, a pesar de que estaba incluido.

Incluso, Vilka señaló cómo después hicieron un giveaway con fotos que incluían elementos “que ellos no hicieron”. En ese sentido, finalizó: “¿Recomendaría contratarlos? No, a mi no me gustó la experiencia. ¿Expertos en boda? No, ¿bodas chiquitas? Tal vez“.

Finalmente, Armando Elizondo realizó un video donde retoma lo que dijo Vilka sobre su trabajo en su boda civil y de esta manera, confirmó que Un Tal Fredo le habría robado el crédito.