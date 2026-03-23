¿Dónde fue la lujosa boda de Un Tal Fredo?

Este fin de semana se llevó a cabo la boda de Un Tal Fredo, el creador de contenido mexicano que sacudió las redes sociales con una celebración de cuatro días junto a sus seres queridos en un recinto poco tradicional por un matrimonio.

La boda de Un Tal Fredo dio de qué hablar y dividió opiniones en redes sociales, pues mientras que algunos celebraban la boda, otros la criticaban y mencionaban que seguramente se trataba de un evento aburrido o que fue demasiado simple.

¿Dónde fue la boda de Un Tal Fredo?

En los días por la celebración del casamiento, la pareja de novios junto con sus amistades cercanas tuvieron varias experiencias. Viajaron en kayak, tuvieron una clase de activación, fiestas extravagantes e incluso llegó a cantar Carlos Rivera al evento en uno de los días.

Se sabe que la temática de la celebración era ‘Culto’, por lo que en el rompehielos que se llevó a cabo en medio de las Dunas de Yeso, hubo una fiesta llena de detalles oscuros y con simbología.

Las Dunas de Yeso se ubican en el estado de Coahuila, México, específicamente dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Cuatro Ciénegas. Son un paisaje natural blanco de unas 800 hectáreas, conocido por parecerse a Marte, por lo que muchos compararon la estética de la fiesta con ‘Dune’, la película de Denis Villeneuve.

La boda por otro lado, se celebró en un espacio con paredes altas y grandes arcos cuadrados, que incluyeron detalles de telas y una alfombra roja de camino al altar. La pareja celebró las nupcias frente a los invitados en un clima cálido.

Las sillas de los invitados eran transparentes y posterior a la emotiva ceremonia donde su perrita Matilda fue la madrina de anillos, se llevó a cabo la fiesta en un espacio iluminados por efectos especiales en las paredes, luces y drones que creaban figuras alienígenas.

Esta parte de la boda también se llevó a cabo en Cuatro Ciénegas, Coahuila, un Pueblo Mágico famoso por sus paisajes lunares y aguas color turquesa.