Todo lo que dijo Fernanda Blaz de Werevertumorro con Un Tal Fredo: ‘Me robó’ | VIDEO

Todo lo que dijo Fernanda Blaz de Werevertumorro con Un Tal Fredo

Fernanda Blaz reveló cómo sufrió abuso económico, infidelidad y gaslighting por parte de su expareja Gabriel Montiel Gutiérrez, mejor conocido como Werevertumorro. La influencer asistió a podcas de Un Tal Fredo, creando uno de los episodios más esperados por las fans.

Tras hablar de sus inicios trabajando como modelo, Fernanda Blaz reveló que conoció a Werevertumorro cuando se encontraron en una discoteca, donde platicaron y la química fue evidente desde el primer momento, lo que los llevó a mantenerse en contacto con la intención de colaborar en el futuro.

Fernanda Blaz acusa a Werevertumorro por ser infiel. ı Foto: larazondemexico

Tras comenzar su relación con el youtuber, él la animó a meterse de lleno a redes sociales, pero también se ofreció para controlar todos los ingresos que ella recibiera con a excusa de que era mejor para el SAT o por comodidad técnica.

Fernanda al no saber sobre cómo funcionaban las redes sociales accedió; como consecuencia, no sabía cuánto ganaba realmente y tenía que pedir dinero para pagar su propia tarjeta de crédito, sin percibir nunca su dinero.

Fue hasta acabar la relación que Fernanda se dio cuanta de que lo que ganaba “no era ni el 20% de lo que cobraba por campaña”.

Él la hacía dudar de su realidad, inventando situaciones que no ocurrieron o culpándola de todos los problemas domésticos y profesionales. La alejó de sus amigos y criticaba constantemente a su familia, especialmente a su madre y a su padre, para que ella no confiara en sus advertencias.

Además, Werever solía arruinar eventos especiales para ella como premiaciones con peleas, celos o críticas para que ella no disfrutara su éxito. Sin embargo, cuando llegaba el momento de terminar, él la manipulaba para que permanecieran juntos para no devolverle el control de sus ingresos monetarios.

Como consecuencia al estrés, Fernanda sufría de inflamación constante, ataques de ansiedad y problemas crónicos de la garganta (amigdalitis con pus) que desaparecieron mágicamente cuando terminó la relación.

“Yo siempre me enfermé cuando estaba con él. Siempre estaba enferma de la panza inflamada... Me dio amigdalitis... Tenía lleno de pus y unas bolas aquí [en la garganta]”, se quejó.

Después de un tiempo, la mujer se enteró de que su novio tenía encuentros íntimos con modelos de OnlyFans, con quienes grababa sin que se viera su cara. Con dichas modelos, el famoso hablaba mal de su novia.

“Nunca fue real nada de lo que viví. Me robó, o sea, y pagaba por cog*r [...] y hablaba de mí”, recordó. “Abusó de mi confianza y todavía hablaba pestes de mí. O sea que, güey, ¿en qué punto estás cogi*ndo con una morra de Only Fans y te acuerdas de tu novia para hablar mal de ella? Cállate y cog*“, señaló.