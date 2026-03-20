Carlos Rivera canta en la boda de Un Tal Fredo | VIDEO

Ya comenzaron las celebraciones por la boda de Un Tal Fredo, pues el influencer adelantó hace tiempo que se llevarían a cabo diversas ceremonias y fiestas en las cuales celebrarían el amor a poco menos de un año de que se diera a conocer el compromiso del famoso.

Carlos Rivera en la boda de Un Tal Fredo

Desde el jueves 19 de marzo, comenzaron diversas actividades para celebrar la boda de Un Tal Fredo y el creador de contenido no ha desperdiciado la oportunidad de compartir algunos de los momentos más destacados, desde un ritual de purificación, paseos en kayak y la presencia de Carlos Rivera.

Aunque muchos acusaban a Carlos Rivera de homofobia después de que se hizo viral que supuestamente se negó a ir a la fiesta de unas lesbianas, el cantante apareció en el evento del influencer vestido con un traje azul y convivió con los novios.

El artista mexicano fue el encargado de interpretar durante un baile entre los esposos en una zona desértica, donde llevaron a cabo las primeras celebraciones de su boda.

La pareja bailó más de una canción durante el momento amenizado por el artista, quien cantó varios de sus temas más populares como ‘Te esperaba’ o ‘Solo Tu’.

Rivera se presentó en un escenario con luces y una banda alrededor de él para ofrecer un concierto a la altura de la celebración, durante la tarde noche del pasado jueves, llevando lentes y un traje azul que contrastaba con el estilo de los invitados y los novios, que llevaban ropa más fresca y holgada.

"Cuando soñaba con mi boda se veía así“, escribió Fredo en una publicación que incluye fotos con el cantante y revela que la boda ocurrió en una zona conocida como Dunas de Yeso.

Además, a la boda también asistió Cynthia Rodríguez, esposa de Carlos. El influencer reveló que ‘Te esperaba’ fue la primera canción que le dedicó Adrián, su pareja.

También compartió que se estuvo contactando por Instagram con el cantante hasta que logró que cantara en su boda. El propio Rivera mencionó que desde hace años que recibía dichos mensajes.

Esto no es lo único que ha ocurrido en la boda de Un Tal Fredo, que ha contado con invitados de lujo como Lupita Villalobos o Kass Quezada, además de otros espectáculos que encendieron la celebración.