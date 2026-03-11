Carlos Rivera rinde homenaje a la música mexicana

CARLOS RIVERA rinde homenaje a la música del país en su más reciente material discográfico, ¡Vida México!, un proyecto profundamente personal con el que vuelve a las raíces del mariachi y celebra la identidad de un país que, dice, siempre ha llevado en la voz y en el alma.

“Es un sueño más cumplido poder presentar un álbum de música mexicana. Para mí es un gran orgullo seguir representando a nuestro país con nuestras raíces musicales”, expresó recientemente del disco.

El álbum reúne 16 temas, de los cuales 14 son completamente inéditos, compuestos por el propio Carlos Rivera junto a una nueva generación de autores del regional mexicano. A ellos se suman dos piezas especiales: “Recuérdame”, a dueto con Natalia Lafourcade, y “Rebozo blanco”, clásico de Rubén Fuentes que grabó originalmente para la película El rey de todo el mundo.

El Dato: La semana pasada el mítico Salón Tenampa develó un mural en su honor realizado por el artista plástico Fredy Samuel.

El vocalista explicó que el disco surge de una convicción artística que ha mantenido desde el inicio de su carrera: preservar la música mexicana y llevarla a nuevos públicos. “Nunca he dejado de hacer mariachi a lo largo de mi carrera, pero desde el álbum Mexicano, volvemos ahora con un disco completamente de mariachi y con canciones inéditas. También tratando de llevar nuevo repertorio a nuestra música”, comentó.

Para el intérprete, el proyecto es una declaración de identidad. Desde la portada, donde aparece con un gabán tejido por artesanos de Tlaxcala, busca mostrar la diversidad cultural del país. “México es muy variado, muy amplio. No es sólo música ranchera: es música de México. El mexicano del norte es distinto al del centro o al del sur, y yo soy un mexicano de Huamantla, Tlaxcala, y eso quise representar desde la portada”, explicó.

Pero ¡Vida México! también tiene una carga profundamente emocional. El cantante confesó que funciona como un homenaje a su padre, fallecido hace cuatro años, y que muchas de las canciones nacen de ese proceso personal. “Quise convertir ese dolor y esa pérdida en música, en vida, en celebrar su vida. Todos tenemos a alguien que ya no está con nosotros y que sigue inspirándonos”, dijo.

El álbum además reúne colaboraciones destacadas del regional mexicano, como Ana Bárbara, Alejandro Fernández, Marisela y miembros de la dinastía Aguilar, lo que convierte al disco en un encuentro entre distintas generaciones del género.

“Creo que soy el único artista que ha podido juntar a los Aguilar en un mismo disco y eso para mí es maravilloso, porque me recuerda al niño que escuchaba música mexicana con su abuela”, compartió.

La música, asegura, ha sido el motor de su vida desde la infancia. “Desde que tengo memoria supe que quería cantar. Nadie en mi familia se dedicaba a la música, pero siempre había canciones en casa”, relató.

El lanzamiento llega en un momento clave para el artista, quien está por cumplir 40 años. “Me siento llegando a un momento muy importante de mi vida; sé lo que quiero y lo que no quiero. Cuido mucho las letras de mis canciones, porque reflejan lo que soy y lo que quiero proyectar en el público. Este disco habla justo de eso: de vivir el presente”, reflexionó.

El proyecto también acompañará la gira más grande de su carrera, que pretende recorrer 20 países. Uno de los momentos más esperados será el concierto del 9 de mayo en la Plaza de Toros México.