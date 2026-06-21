La historia real de El Día de la Revelación que ocurrió en México

El Día de la Revelación ya está disponible en cines y resulta que medio siglo antes de que Steven Spielberg hiciera la película protagonizada por Emily Blunt, el piloto mexicano Rafael Pacheco Pérez protagonizó uno de los casos más enigmáticos del fenómeno OVNI.

Según los expertos sobre los encuentros cercanos de tercer tipo, el curioso episodio pudo haber servido como inspiración para una de las escenas de la película y ahora te contamos sobre los detalles detrás de ella.

El caso tiene ciertos paralelismos con la escena de El Día de la Revelación donde la protagonista Margaret Fairchild (Emily Blunt) experimenta fenómenos como hablar en idiomas que no domina y convertirse en un canal a través del cual se comunica con seres de otro mundo.

La historia real mexicana de El Día de la revelación

La historia se remonta al 21 de junio de 1976, cuando un joven estudiante de la Escuela de Aviación de México, Rafael Pacheco Pérez de 20 años, desapareció de los radares durante cerca de una hora mientras realizaba un vuelo de rutina en la zona de Chimalhuacán, en el Estado de México.

Aunque la ruta generalmente requería unas tres horas de vuelo, el joven piloto habría completado el trayecto en solo 60 minutos

Lo más inquietante ocurrió después de que el hombre lograra reestablecer el contacto con la torre de control. Entonces, transmitió un mensaje que supuestamente venía de una inteligencia conocida, según los testimonios de la época.

Joe Rogan tells the story of Rafael Pacheco Pérez, a 23-year-old Mexican pilot who, on his first solo flight in 1976, fell into a trance shortly after takeoff and awoke over the ocean with unexplained fuel levels.



During the flight, air traffic control recorded him speaking in a… pic.twitter.com/MAG9onOVcq — Red Pill Dispenser (@redpilldispensr) February 8, 2026

“No importamos mucho, ni de dónde somos, ni de dónde venimos; basta con saber que nosotros somos habitantes de este universo al que ustedes pertenecen”, habría dicho una voz desde la cabina de la aeronave.

También decía: “Nuestro planeta está a años luz de ustedes... nosotros somos físicamente iguales a ustedes... todas las razas del universo somos físicamente iguales. Básteles únicamente saber que no están ustedes solos en el universo y habemos otras razas... los estamos observando”, escucharon los controladores aéreos de Acapulco.

Según las notas periodísticas de ese entonces, Rafael se habría encontrado en estado de trance cuando comenzó a hablar con una voz fuera de los habitual y aseguró transmitir un mensaje de entidades extraterrestres.

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