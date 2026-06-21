Giancarlo Esposito, actor de Breaking Bad, se convierte al islam tras estancia en Arabia Saudita

El actor Giancarlo Esposito en una sesión de fotos, en marzo de 2024.

El actor estadounidense Giancarlo Esposito, recordado por dar vida Gus Fring en la serie de televisión Breaking Bad, se convirtió al islam luego de tener un acercamiento con la religión en Arabia Saudita.

El intérprete de 68 años pasó una larga temporada en ése país grabando la película 7 Dogs, en la que participan figuras como Monica Bellucci y Martin Lawrence. Durante su estancia, pudo interactuar directamente con personas musulmanas, lo que influyó en su decisión de formar parte de la religión.

La noticia, ya le dio la vuelta al mundo y, mientras algunos seguidores han felicitado y dado la bienvenida al islam al actor a través de redes sociales, otras personas critican su decisión.

Giancarlo Esposito, actor de Breaking Bad, se convierte al islam tras su estancia en Arabia Saudita

Medios locales como Saudi Gazette reportaron que Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento, dijo que el actor Giancarlo Esposito recitó la Shahada, que es la declaración islámica de fe.

De acuerdo con las declaraciones de Al-Sheikh, Esposito decidió convertirse al islam luego de tener varias experiencias positivas con la religión durante su estancia en Arabia Saudita, donde rodó la cinta 7 Dogs. Del mismo modo, sus interacciones con musulmanes mientras trabajaba habrían influido en su decisión.

El presidente de la Autoridad General de Entretenimiento también afirmó que Giancarlo Esposito expresó su agradecimiento por la comunidad y la hospitalidad que encontró durante el rodaje.

Además, se dio a conocer que el histrión estadounidense se unió a miembros del equipo de producción de 7 Dogs en oración en una mezquita. El video de este íntimo momento ya se difundió en redes sociales, donde ya acumula miles de interacciones.

نجم فيلم سفن دوج و Breaking bad جيانكارلو اسبوزيتو ينطق الشهادتين ويشارك فريق العمل الصلاه يوم امس في المسجدبعد ارتياحه من التعامل مع المسلمين أثناء التصوير في المملكه العربيه السعوديه والفديو له امس مع موظفين شركة صله 🇸🇦❤️🙏🏻 الحمدلله pic.twitter.com/BghY0O0pWv — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 20, 2026

Giancarlo Esposito, Gus Fring en Breaking Bad, también compartió varias fotografías y clips de su visita a las Pirámides de Giza, uno de los lugares más emblemáticos de Egipto.

Giancarlo Esposito es un actor, director y productor estadounidense de origen italo-danés, célebre por interpretar a Gus Fring en Breaking Bad y Better Call Saul, papel con el que ganó el Critics’ Choice Television Award y obtuvo nominaciones al Emmy.

También ha destacado en The Mandalorian, The Boys, Godfather of Harlem y colaboraciones con Spike Lee como Do the Right Thing y Malcolm X.

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