¿Quién es el actor que interpreta a Chinche en Rosario Tijeras 5?

Rosario Tijeras se estrenó recientemente en Netflix y ha traído consigo a nuevos y llamativos personajes que dan de qué hablar por sus personalidades e historias particulares. Uno de los que destaca es conocido como Chinche.

¿Quién es el actor que interpreta a Chinche en Rosario Tijeras 5?

Chinche es uno de los integrantes de los jóvenes que conforman el grupo de ‘Nueva Sangre’ en la novela mexicana, un personaje que describen como impulsivo, violento e impredecible, aunque él trató de hacerlo más humano.

Para construir al personaje de Rosario Tijeras, el actor lo imaginó como “un niño atrapado en un cuerpo adulto”, alguien que no terminó de desarrollarse debido al entorno marginal en el que creció. Buscó equilibrar su lado oscuro con cierto humor negro, para que no fuera únicamente un personaje agresivo.

Otro elemento que destaca particularmente sobre este personaje es la obsesión que tiene sobre el Mireya, lo que lo lleva a ser aún más errático. Algunos de los comentarios sobre el personaje por parte del público son los siguientes:

“Chinche cae mejor que la Rubí”.

“El chinche también sale en UGLY la serie de Benny Emanuel y su personaje se llama Trippy Bacha jajajajajaj”.

“Se parece a Poncho, aparece en la tercera temporada”.

“En la cuarta temporada tuvimos a la pulga, la quinta temporada tuvimos ala chinche ¿alguien se dio cuenta?"

“Pocos entienden la vibra del Chinche”.

Joshua Ernesto Okamoto Brambila es un actor mexicano que nació el 17 de junio de 1995 en Saitama, en Japón. Es conocido por sus papeles en Control Z (2022) como Gibrán, Sexo, pudor y lágrimas 2 (2022) como Fichas, y Narcos: México (2018) como Manuel.

Fue hijo de padre japonés, y de la mexicana Elizabeth Brambila. A los tres años de haber nacido, su familia y él se mudaron a México, donde se asentaron en Guadalajara, Jalisco.

Fue cuando encontró interés en las artes escénicas que emigró al Estado de México, y se estableció en la ciudad de Tlalnepantla de Baz, donde estudió actuación en la escuela CasAzul Artes Escénicas Argos.

Asimismo, formó parte del elenco de la exitosa película estadounidense, Saw X, por lo que ha conseguido formar una carrera que cada vez se consolida más por sus proyectos en cine.

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