¿Quién es Dulce en Rosario Tijeras 5, qué actriz la interpreta?

Rosario Tijeras 5 ha dado de qué hablar no solo por su historia central con las protagonistas del drama, Bárbara de Regil y Nikole Barajas, sino por otros personajes que también han conseguido llamar la atención por sus historias y las actrices detrás.

¿Qué actriz interpreta a Dulce en Rosario Tijeras?

Un personaje que ha llamado la atención es el de Dulce, una joven que forma parte de la quinta temporada y a través de su participación, llamó la atención con una actitud que mezclaba intensidad y carisma.

Su papel es el de una mujer ruda pero con una debilidad, pues mantiene una breve relación con Kim, una chica que la traiciona en el peor momento, siendo algo destacado.

TE RECOMENDAMOS: Entérate La última FOTO de Gaspi y Oliver Tree antes de su muerte en Brasil

Sobre todo destaca que la joven tiene cierto parecido con un personaje de la tercera temporada llamado Vanessa, lo que aumentó la empatía a su personaje. Algunas de las reacciones de los fans frente al personaje fueron las siguientes:

“¿Quién más lloró cuando le pidió ayuda a Rosario?"

“¿Dulce se parece a Vanesa o son ideas mías?"

“Me cayó muy bien, no me funen”.

“Me dolió como la tricionaron”.

"Me cayó mal, pero de que es divina, lo es".

La actriz detrás del personaje en Rosario Tijeras es Daniella Valdez Aharon, una joven actriz que en su cuenta de Instagram cuenta con 44 mil seguidores y ha formado parte de diversos proyectos.

Además de su participación en proyectos de televisión, la mujer también tiene talento para la música, pues es baterista y forma parte de una banda llamada Mazmorra Brillante.

¿Quieres saber más?

¿Quién es Lucía en Rosario Tijeras 5? Todo sobre Paulette Hernández, la actriz que le da vida

¿Quién es Billy en Rosario Tijeras 5 y qué actor lo interpreta?

Bárbara de Regil pone a prueba el legado de Rosario Tijeras