¿Quién es Lucía en Rosario Tijeras 5? Todo sobre Paulette Hernández, la actriz que le da vida

Rosario Tijeras 5 es todo un éxito en Netflix y además de su historia central protagonizada por Bárbara de Regil y Nikole Barajas, también existen las historias de otros personajes que han llamado la atención del público.

¿Quién es Lucía en Rosario Tijeras 5? Todo sobre Paulette Hernández

Un personaje que destacó, aunque no es del agrado de todos es el de Lucía, quien se encuentra en lo que podría ser el lado “enemigo”, pues va en búsqueda de los criminales que afectan la seguridad de la zona, como lo es la propia Rosario o su hija incluso.

La actriz detrás del personaje que destaca en Rosario Tijeras es Paulette Hernández, una actriz mexicana originaria de Guadalajara, Jalisco, quien nació el 25 de enero de 1991.

Estudió en el CEFAT de TV Azteca. Es conocida por aparecer en diversas obras teatrales, películas y series de televisión como A corazón abierto (2011), Destino (2013-2014), Cuna de Lobos (2019), Purasangre (2016), Perdida (2019) y Saw X (2023).

Su próximo proyecto será la cinta de terror No voltees, dirigida por Alejandro Hidalgo, fechada para estrenar en 2024. También ha formado parte de unitarios como Lo que callamos las mujeres.

Comenzó su carrera en el año 2009 y está casada con el actor mexicano Pierre Louis, quien ha participado en proyectos como El Rey León y la serie de HBO, Carlota, por lo que destacan como una pareja de talentosos artistas.

En sus redes sociales, la actriz suele compartir sus trabajos en cine y televisión. Cuenta con 81 mil seguidores en Instagram y muestra orgullosa su trabajo en productos nacionales como Rosario Tijeras, cintas internacionales como Saw X y finalmente, proyectos que están cerca de su estreno.

Su trabajo en diversos proyectos la ha posicionado como una figura destacada y versátil en su ramo. Su personaje de Lucía hace que tenga una mayor visibilidad para proyectos en el futuro.

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