¿Mar de Regil sale en Rosario Tijeras 5? Esta es la escena

Desde que se supo que en la anterior temporada de Rosario Tijeras, la protagonista interpretada por Bárbara de Regil tendría una hija, en redes sociales se especuló si Mar de Regil podría llegar a tener alguna aparición en el programa.

Y es que la joven no ha mostrado un interés directo sobre la actuación, pues incluso ha decidido enfocarse en crear contenido en las redes sociales, así como en la moda, lo que la llevó a hacer una carrera de diseño.

Sin embargo, no quedaba descartada la posibilidad de que Mar de Regil llegara a debutar en Rosario Tijeras o cualquier otro proyecto de gran escala, al ser la hija de Bárbara de Regil, una de las actrices más reconocidas del país.

¿Mar de Regil sale en Rosario Tijeras 5?

Finalmente, sí hubo una aparición de Mar en la serie de 40 episodios. Esto ocurre en el capítulo 30 y aunque no tiene un papel relevante, su aparición dio de qué hablar, pues en pantalla podemos verla junto con su madre.

La única hija de Bárbara aparece como la hermana de una de las habitantes de Barrio Héroes. En el episodio, ocurre un asesinato masivo en la zona y ella es pariente de una de las víctimas.

“Me hubiera gustado tener una mamá como tu”, dice ella en uno de los pocos diálogos, donde aparece sentada en la azotea de una casa. En el momento, ella y su mamá se ríen un poco y se abrazan, en un guiño sobre su parentesco.

El momento generó diversas reacciones en redes sociales con comentarios como los siguientes:

“Qué crack, Bárbara nunca salió del personaje”.

“A Mar le quería ganar la risa”.

“Encima son idénticas”.

“Ella debió haber sido Rubí”.

"No entienden que el papel de Rubí era ser mala, aunque fuera otro personaje siempre iba a ser mala“.

Mar Schoenwald de Regil es una joven influencer y creadora de contenido mexicana. Es hija de Bárbara de Regil y ha ganado gran popularidad en las redes sociales, donde comparte su estilo de vida, moda y rutina de belleza.

¿Quieres saber más?

¿Quién es Billy en Rosario Tijeras 5 y qué actor lo interpreta?

¿Cuánto mide de Bárbara de Regil? Estatura de la actriz de Rosario Tijeras

La CEO y el padre secreto de su hija: ¿Qué actores interpretan a Emilio Salinas y Renata Reyes?

Tom Holland vendrá a CDMX por ‘Spider-Man: Brand New Day’