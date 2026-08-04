¿Quién es Galita Ari, la tiktoker a la que Roro atacaba y le habría copiado el estilo?

La tiktoker Galita Ari ha causado revuelo al compartir en sus redes sociales un video en el que relata su experiencia con Roro, a quien acusa de haberla atacado y copiar su estilo de videos que la catapultaron a la fama.

¿Roro le copió su contenido a Galita Ari?

Según contó la joven en sus redes sociales, todo comenzó porque conoció en Tinder a Pablo, actual novio de la española, y se siguieron en Instagram sin que avanzara mucho más la interacción. Después de un tiempo, notó que una chica veía mucho su contenido en la red social.

@galitaari Respuesta a @•｡ꪆৎ ˚⋅Maddy ᡣ𐭩 •｡ꪆৎ ˚⋅ 💕 quiero recalcar que fue muy complicado realizar para mí este video, no fue de mi agrado tener que tocar este tema y aún hay cosas que me generan incertidumbre y recelo, ya después de tanto espero, quede constancia si el video lo llegan a sacar o mis cuentas pasan por algo irregular #mexico #peru #colombia #España #story ♬ sonido original - galitaari

Tras recibir mensajes de una cuenta ya eliminada donde le preguntaban si conocía a Pablo, Galita Ari asegura que los comentarios en su contra comenzaron a subir de tono.

En ese sentido, la mujer muestra capturas de pantalla donde la cuenta oficial de Roro la llama “sudaca” y critica la comida de su país de origen al decirle “comen vómito en tu país”.

“No puedo afirmar quién escribió esos comentarios pero tampoco negar el perfil”, señaló Gala. Posteriormente, la influencer mostró videos antiguos de su cuenta ya eliminada donde cocinaba con una voz suave y en uno de ellos incluso dice “a mi hermano le apetecía...”

La joven mencionó que después de que Roro se hizo viral por este tipo de videos, descubrió que la tenía bloqueada y al poco tiempo perdió su cuenta por “suplantación de identidad” sin poder hacer nada para recuperarla.

¿Quién es Galita Ari?

El nombre real de Galita Ari es Gala Ariel. Es una creadora digital originaria de Ecuador y es ingeniera en producción audiovisual. Muchos usuarios comentan que ha vivido en España y ese es el motivo por el que coincidió con Pablo en Tinder.

En sus redes sociales comparte videos de humor, cocina y belleza, así como imágenes con sus mascotas y de ella yendo al gimnasio. En Instagram cuenta con 346 mil seguidores y suele compartir videos y fotos de manera relativamente constante, lo que le permitió obtener un crecimiento orgánico a través de los años.

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