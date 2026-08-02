Señalan a Roro por contenido falso y comentarios contra peruanos | VIDEOS

Roro pasó de ser una de las creadoras de contenido más respetadas por el público en general a convertirse en el blanco de críticas tras su polémica por utilizar un casco reforzado durante su pelea contra Rivers en La Velada del Año 2026.

En redes sociales señalan que el escándalo por el show de box entre influencers no ha sido la primera vez que la española miente frente al público o realiza comentarios contra alguien en particular y una vez más, se demostró que el Internet tiene memoria.

¿Son reales los comentarios xenófobos de Roro?

Los Internautas llegaron a publicaciones antiguas de Roro, antes de que saltara a la fama por sus videos de contenido de cocina y algo que llamó la atención fue la respuesta de la mujer a un mensaje que le preguntaba por su nacionalidad.

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El usuario le preguntaba en inglés si ella era peruana, ante lo que ella responde “never” (nunca), acompañada por un emoji de vómito, lo que incluso en ese momento desató críticas por quienes tacharon al comentario como xenófobo.

Me fui a confirmar ese comentario de Roro hacia los Peruanos y es tan real💀 pic.twitter.com/104jChyoEW — M A R I A noir♱ (@marianyxnoir) July 31, 2026

Asimismo, en redes sociales circula una segunda captura de pantalla en la que le dicen en inglés “sin filtros tu cara es mexicana” y ella supuestamente responde “nunca sería de un país de cafés”.

Este comentario no está confirmado que sea real; sin embargo, se sabe que Roro eliminó varias publicaciones después de que el comentario contra los peruanos se hiciera viral en los últimos días, lo que ha dejado mucho que pensar a sus seguidores.

Acusan a Roro por contenido falso

A través de redes sociales, se repiten varias publicaciones que demostrarían que Roro miente o exagera sobre algunas de las cosas que hace en sus videos. Recordemos que fue por su habilidad para hacer de todo que la joven se hizo popular en primer lugar.

Y es que circula un video donde la diseñadora del equipo de la famosa presume su trabajo con el camión que personalizaron que se utilizó como el transporte para La Velada del Año, siendo que ella había dicho en un video anterior que lo había ideado ella.

"Roro"



Porque se viralizaron videos cuestionando el personaje de Roro y mostrando que muchas de las cosas que decía hacer en sus TikToks ya estaban preparadas. pic.twitter.com/aSwY7YBicG — Tendencias Stream (@TndenciaStream) July 31, 2026

Otro señalamiento vino por unos trajes que la joven supuestamente había diseñado para una marca. Ante esto, la verdadera creadora mostró las prendas en su taller y hasta respondió un mensaje que le preguntaba sobre lo dicho por la influencer.

“¿Amiga que no fue Roro quien hizo los trajes?“, le pregunta una Internauta y la diseñadora que se hace llamar en TikTok Darsyland Smart Court le contesta ”no, los trajes, todos, han salido de mi taller".

los famosos trajes que roro supuestamente diseñó con cerave son diseños de @darsyland y enseñó todo el proceso en su cuenta pic.twitter.com/VWqhPifkYG — julia 🌹 (@juliardguezz48) July 31, 2026

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