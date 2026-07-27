Estudiante de secundaria confiesa en VIDEO denuncia falsa contra su maestro; lo relacionan con el caso Alberto Jasso

El caso del profesor Alberto Israel Jasso Cruz ha abierto un debate en redes sociales en el que las opiniones de los internautas son totalmente polarizadas, pues el tema está siendo analizado por todas las personas que lo conocen.

Alberto Israel Jasso Cruz era un docente con casi 25 años de trayectoria en el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México que; de acuerdo con un video, atentó contra su vida después de haber sido denunciado de presunto abuso sexual por una estudiante.

Debido a que el profesor dejó un video en el que comparte el nombre y una fotografía de la estudiante y su testimonio en el que aseguró que la denuncia era falsa, las y los usuarios en redes sociales han compartido su opinión sobre el caso y las posibles denuncias falsas.

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Hasta el momento; además del video y de lo relatado por Jasso Cruz en su video y en un documento que fue publicado por personas que piden que se aclaren los hechos, no se conoce información personal sobre el profesor o fotografías de él.

Recientemente una estudiante de secundaria publicó un video en el que comparte que ella realizó una denuncia falsa en contra de uno de sus profesores, lo que continúa reavidando las opiniones sobre este tipo de casos.

Piden justicia para Alberto Israel Jasso Cruz ı Foto: Redes Sociales

Por una parte diversos grupos de activistas; incluyendo a los docentes que piden justicia por el profesor Alberto Jasso, piden que no se revictimice a las denunciantes, se respete el debido proceso, se cuente con presunción de inocencia, y que las instituciones académicas cuenten con protocolos necesarios para las denunciantes y los denunciados.

Mientras que otros grupos de personas han aprovechado este suceso para emitir opiniones no solamente sobre el caso, sino sobre las repercuciones que tienen las denuncias falsas en las personas señaladas, y sobre el movimiento feminista.

Alto a la campaña de desinformación sobre el lamentable caso del Prof. Jasso, exigimos una respuesta real y transparente de las autoridades. pic.twitter.com/sWTRI6CGpK — Sutiems Org (@SutiemsOrg) July 26, 2026

Estudiante confiesa denuncia falsa en video

Viridiana “N” relata que fue estudiante en la Escuela Secundaria Número 43, y que ella emitió una denuncia falsa en contra de uno de sus profesores; sin especificar el delito o los hechos por los que señaló al docente.

“Hoy quiero hablar desde el fondo de mi corazón sobre algo que pasó hace poco, y que me ha hecho reflexionar profundamente” comienza la estudiante el video en el que cuenta su testimonio.

La joven relata que emitió una denuncia falsa en contra de uno de sus profesores debido a que este la había reprobado a ella y a una de sus amigas: “Me hizo sentir frustrada, enojada, y humillada”, asegura la menor de edad.

Comentarios del video de la estudiante que confiesa denuncia falsa contra su profesor de secundaria ı Foto: Captura de pantalla

La estudiante sostiene que sus emociones la llevaron a emitir una denuncia falsa en contra de su profesor, pues esta no consideró que sus palabra podrían “llegar tan lejos” y asegura que no midió las consecuencias que podrían tener sus actos.

La estudiante de secundaria detalla que no fue presionada, manipulada u orillada por alguien más para dar su testimonio “fue un impulso, un error mío. Hoy con total sinceridad quiero retractarme de tal acusación”.

En el video señala que la acusación no fue justa y que está arrepentida de haberlo hecho, pues el profesor “Shamir siempre ha sido respetuoso, dedicado y justo”, por lo que sus palabras en contra de él “no refleja realmente quién es”.

“Me duele haber contribuido a una situación que pudo haber afectado su reputación y su trabajo; por eso estoy aquí, para decir la verdad. Aprendí que nuestras palabras pueden tener peso, que los impulsos pueden causar daño, y que es valiente reconocerlo” precisa Viridiana.

Emitió disculpas públicas al profesor Shamir, y a quienes confiaron en su denuncia “deseo que se aclare todo, que se escuche la verdad, y que se le devuelva la paz que se merece”.

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