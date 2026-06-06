Maestro de Ecatapec, acusado de abusar de alumna, reaparece y rompe el silencio

Esto fue lo que dijo

Víctor “N”, el maestro de Ecatepec investigado por presunto abuso contra una alumna, reapareció públicamente para hablar sobre el proceso legal que enfrenta y asegurar que continuará colaborando con las autoridades.

A través de un video difundido en redes sociales, el docente informó sobre su situación jurídica luego de que un juez determinara que podrá continuar el proceso fuera de prisión bajo medidas cautelares.

En su mensaje, el profesor señaló que ha atendido los requerimientos de las autoridades desde el inicio de la investigación y afirmó que seguirá presentándose ante las instancias correspondientes conforme avance el caso.

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La reaparición pública del maestro ha generado el caso en las últimas semanas, luego de que se hicieran virales audios en los que reconocía haber sostenido una relación de “noviazgo” con una estudiante de secundaria.

Salones de clases siguen vacíos por la suspensión de labores a nivel nacional. ı Foto: larazondemexico

¿Qué dijo el maestro de Ecatepec?

Durante el video, Víctor “N” aseguró que continuará enfrentando el proceso legal y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades encargadas de la investigación.

Asimismo, indicó que confía en que el desarrollo del procedimiento permitirá esclarecer los hechos y reiteró que seguirá atendiendo las determinaciones judiciales que se emitan conforme avance el caso.

El caso es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, luego de la denuncia presentada por familiares de la adolescente.

De acuerdo con la resolución judicial más reciente, el docente continuará su proceso en libertad bajo determinadas medidas cautelares mientras las autoridades reúnen y analizan las pruebas correspondientes.

La investigación sigue en curso y serán las autoridades judiciales las que determinen la responsabilidad o no del profesor una vez que concluya el procedimiento legal.

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MSL