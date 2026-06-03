Alumna que acusó abuso de maestro de Ecatepec rompe el silencio: ‘Me amenazaba, que no le dijera a nadie’

Luego de que se viralizara el caso de una madre que denunció que un profesor de Ecatepec mantenía una relación “de noviazgo” con su hija, una menor que apenas habría cumplido 14 años de edad, algunas autoridades se pronunciaron.

La Secretaría de la Mujer y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) condenaron los hechos y externaron su preocupación ante lo ocurrido con la menor de edad.

Ambas instituciones señalaron que este hecho debe ser juzgado con perspectiva de género, tomando en cuenta los principios de protección integral de la niñez e interés superior de las infancias.

La CODHEM aseguró que se mantendrán al tanto de las medidas que tomen las autoridades competentes durante el proceso, pues se deben reconocer “las condiciones de desigualdad, la posible relación de poder y la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas menores de edad.”

🚨 #ComunicadoCODHEM pic.twitter.com/5mkAa9fHaz — Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (@CODHEM) June 3, 2026

Declaración de la víctima y su madre sobre el maestro de Ecatepec

En una entrevista con el medio Imagen Noticias Leticia; la madre de la menor de edad, aseguró que su hija ha sufrido miedo, ansiedad y estrés desde que tuvo conocimiento de la liberación del profesor, quien pagó una fianza de 75 mil pesos para quedar en libertad.

La menor de edad aseguró que recibió amenazas por parte del profesor, e incluso cuenta con evidencia de conversaciones en las que Victor “N” la manipula para que esta acepte tener una relación “de noviazgo” con ella.

Durante la entrevista, la menor de 14 años de edad comparte que antes de que sus padres supieran lo ocurrido, el profesor la amenazó diciéndole que “si lo dejaba se iba a matar.”

“Su hija (de 14 años) y yo (maestro de 50 años) tomamos la decisión de ser novios.

¡Un juez lo deja en libertad! ¡EN LIBERTAD PTM! pic.twitter.com/QF18kPecjo — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) May 28, 2026

Las amenazas no se detuvieron con la integridad del profesor, pues este incluso le dijo a la menor de edad que le podía hacer daño a ella o a su familia, pues “sabía donde vivía, y sabía mis horarios de la escuela.”

Por su parte, Leticia pide que el profesor de 50 años de edad sea detenido por las autoridades, pues este representa una amenaza a las menores de edad mientras se encuentra el libertad.

“En Ecatepec hay una alerta de género, y con personas así afuera cómo no la va a haber, ¿qué seguridad tienen las niñas de estar libres en la calle?” señaló Leticia durante la entrevista con Imagen.

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