Desalojan una secundaria por amenaza de ataque armado en Chilpancingo, Guerrero

Padres de familia decidieron llevarse a sus hijos de una secundaria ubicada en Chilpancingo, Guerrero, después de que se encontró una amenaza escrita de ataque armado en los baños del plantel.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, elementos de la Policía Estatal y personal especializado de la Dirección General de Prevención Social del Delito atendieron el reporte.

De acuerdo con las autoridades, la presunta amenaza de ataque armado se trató de una falsa alarma. Lo anterior, después de que se revisara cada rincón de la secundaria de Chilpancingo.

“Tras la intervención, verificación y revisión en el plantel, se descartó cualquier situación de riesgo para la comunidad escolar, determinándose que el hecho correspondió a una broma”, aseguró la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero en un comunicado emitido en las redes sociales.

Al menos, mil alumnos fueron desalojados de la escuela, después de la amenaza de ataque armado, el cual se reportó a las 08:00 horas de este martes 21 de abril de 2026.

Como parte del seguimiento, la Dirección General de Prevención Social del Delito implementará acciones en la Escuela Secundaria “Raymundo Abarca Alarcón”, con el objetivo de reforzar los valores, el respeto y la sana convivencia entre el alumnado. A través de personal… pic.twitter.com/KDwpaRe4JZ — SSPGRO (@SSPGro) April 21, 2026

La institución agregó que las autoridades educativas y de investigación correspondientes serán las encargadas de realizar las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables.

Refuerzan seguridad y acciones de prevención en la secundaria de Chilpancingo, Guerrero

Los elementos de la SSP se comprometieron a brindar seguridad al exterior del plantel, para evitar cualquier tipo de ataque contra el alumnado.

“La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero reitera su compromiso de mantener la seguridad en el plantel y atender de manera oportuna todos los reportes ciudadanos, priorizando la seguridad de la población y la tranquilidad en espacios educativos”, afirmó la institución.

Además, se anunció que se realizarán acciones para fortalecer el núcleo familiar, con el apoyo de madres y padres del plantel educativo, después de que se anunció que era una broma.

“A través de personal especializado, se brindará acompañamiento y se desarrollarán jornadas de trabajo con madres y padres de familia, fortaleciendo el núcleo familiar como base de la formación ciudadana”, señalaron las autoridades.

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JVR