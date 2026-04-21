Brenda Kelly, otra joven desaparecida en Morelos, es hallada sin vida tras entrevista de trabajo

El caso de Brenda Kelly Analco es un nuevo y lamentable ejemplo de cómo se usan ofertas de trabajo falsas para engañar. Tras varios días de búsqueda, la Fiscalía de Morelos confirmó que hallaron el cuerpo de la joven de 29 años en Axochiapan, el mismo lugar donde desapareció el pasado 16 de abril.

Brenda salió de su casa a las 10:00 de la mañana en su moto. Según su madre, iba al parque “El Corazón del Niño” para una supuesta entrevista de trabajo que consiguió por WhatsApp y redes sociales.

Le ofrecían un buen sueldo y prestaciones para trabajar en invernaderos, pero al llegar al lugar, los vecinos dijeron que ese negocio no existía.

Su motocicleta fue hallada abandonada ı Foto: Especial

La familia de Brenda y su abogado, Jonathan Galicia, denunciaron que la Fiscalía de Cuautla puso muchas trabas desde el inicio de la investigación.

Entre las irregularidades señaladas destacan la falta de atención, pues les informaron que no había personal disponible durante el fin de semana para el caso, y la publicación de una ficha de búsqueda con datos erróneos al registrar la desaparición el 17 de abril en lugar del 16.

“Que la gobernadora nos ayude como si mi hija fuera de una familia rica. No por ser pobres nos traigan de un lado a otro sin hacernos caso”, pidió Eugenia, la madre de Brenda, antes de recibir la noticia de su muerte.

#FiscaliaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado el lunes 20 de abril en una localidad del municipio de Axochiapan, se logró establecer que corresponde a… pic.twitter.com/zrRQGKAsKF — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) April 21, 2026

Un peligro que se repite en la zona

La muerte de Brenda no es el único caso. En Axochiapan también buscan a Saira Ponce García, quien desapareció el 13 de abril tras ir a una oferta de trabajo similar en internet.

Estos hechos se parecen al caso de Edith en la Ciudad de México, quien también murió tras asistir a una entrevista falsa.

La Fiscalía de Morelos prometió investigar a fondo, pero los ciudadanos y colectivos exigen que se cambien las reglas de búsqueda, ya que la tardanza en este caso fue fatal.