¿Cómo identificar ofertas de trabajo falsas? Guía para no poner en riesgo tu seguridad

Actualmente donde la búsqueda de empleo se realiza principalmente a través de plataformas digitales, la delincuencia ha encontrado en la necesidad de las personas una puerta para cometer delitos que van desde la extorsión hasta situaciones que vulneran la integridad personal.

Ante los casos de entrevistas fraudulentas, te presentamos una guía para identificar riesgos y actuar con prevención, evita y mantente alerta a las siguientes señales.

Mantente en contacto en todo momento al salir a cualquier entrevista de trabajo ı Foto: Cuartoscuro

Sueldos irreales: Desconfía de pagos muy altos por poco trabajo o sin experiencia.

Contactos informales: Evita ofertas que lleguen solo por WhatsApp o correos gratuitos (Gmail), busca correos corporativos, por ejemplo, talento@empresa.com

Investiga la empresa: Busca el nombre en Google, revisa que la vacante esté en portales oficiales como LinkedIn o Indeed. Si la empresa “no tiene oficinas” o su sitio web es sospechoso, no avances.

Cobros por trámites: Ninguna empresa seria pide dinero para uniformes, exámenes o para “asegurar” el puesto. Si piden depósitos, corta el contacto.

Medidas de seguridad al ir a una entrevista

Si decides acudir a una entrevista tras verificar la empresa, no bajes la guardia. Tu seguridad física depende de la planificación y la comunicación en todo momento.

Para garantizar tu seguridad, verifica previamente la ubicación en Google Maps y evita asistir si no se trata de una oficina o zona empresarial, si es un edificio habitacional, no vayas.

Antes de salir, avisa a alguien de confianza sobre tu destino y comparte tu ubicación en tiempo real hasta tu retorno. Una vez en el sitio, observa el entorno para confirmar la presencia de logotipos y personal identificado, retírate de inmediato si el lugar te parece sospechoso.

Asimismo, niega cambiar de lugar a último momento, pues esto suele ser una técnica para aislar a las personas, y asegúrate de llevar el celular con batería completa y números de emergencia a la mano.

Mantente alerta de ofertas de empleo, ya que podrías ponerte en riesgo.



A la primer señal de alerta, ¡evita asistir a la entrevista de trabajo! ⚠#EmpleoSeguro pic.twitter.com/R2RrXR8rTt — Policía Cibernética Estado de México (@PoliCiberEdomex) May 13, 2025

Recuerda que un proceso de contratación real suele incluir entrevistas formales, pruebas técnicas y revisión de referencias.

Si te contratan de inmediato tras una breve charla por chat y sin conocer a nadie, lo más seguro es que busquen obtener tus datos personales o ponerte en una situación de riesgo.

Si llegas a encontrar una vacante con estas características, no dudes en reportarlas. Puedes hacerlo desde las mismas plataformas de empleo o ante la Policía Cibernética llamando al 55 5242 5100 ext. 5086.