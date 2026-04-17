Hallan sin vida a Edith Guadalupe, fue a una entrevista de trabajo y no volvió

Apareció sin vida en el sótano de un edificio

Este viernes 17 de abril de 2026, elementos de la Policía de Investigación localizaron sin vida a Edith Guadalupe Valdés, de 21 años, en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez.

La joven había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles 15 de abril, tras asistir a una supuesta entrevista de trabajo.

A través del análisis de las cámaras del C5 y sistemas privados, las autoridades lograron reconstruir la última ruta de Edith, identificando su traslado a bordo de una motocicleta de transporte por aplicación.

Familiares de la joven se manifestaron y bloquearon la Avenida Revolución ı Foto: Redes sociales

Se estableció que su destino final fue un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez, lugar donde se realizaron la investigación, análisis de grabaciones y procesamiento de indicios.

La alerta principal surgió debido a que las cámaras registraron su entrada al edificio, pero nunca su salida, lo que motivó la búsqueda inmediata por parte de sus familiares.

Ante la falta de respuestas, familiares de la joven se manifestaron y bloquearon la Avenida Revolución este viernes.

Horas después, la Fiscalía para la Investigación de Delitos en Materia de Desaparición realizó una inspección en el edificio. Durante la diligencia, los agentes hallaron el cuerpo de la joven dentro de una bolsa.

Peritos de la institución procesaron la escena y trasladaron los restos para las pruebas correspondientes.

La Fiscalía CDMX informa que, derivado de las labores de búsqueda e investigación, fue localizada sin vida Edith Guadalupe Valdez Saldívar, de 21 años.



Desde el primer momento se activaron los protocolos correspondientes y la investigación se conduce bajo el protocolo de… pic.twitter.com/b11LO4yG84 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 17, 2026

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio. En su comunicado oficial, la institución señaló que se están realizando todos los esfuerzos para identificar y capturar a los responsables.

Actualmente, las autoridades brindan acompañamiento a la familia Valdés y el edificio permanece bajo resguardo policial.