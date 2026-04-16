Intentan linchar a hombre en Cuajimalpa por supuesto abuso; hay despliegue policiaco en la zona

Una intensa movilización de elementos de seguridad se registró este miércoles 16 de abril en la colonia Loma del Padre, en la alcaldía Cuajimalpa, tras la retención ciudadana de un hombre señalado como presunto responsable de abuso sexual contra una menor.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los hechos ocurrieron sobre la calle San Silvestre, donde una mujer acusó a su pareja sentimental de supuestamente haber abusado de su hija.

Ante el señalamiento, vecinos de la zona intervinieron y retuvieron al individuo para evitar que se diera a la fuga, lo que derivó en la rápida llegada de policías auxiliares y elementos sectoriales.

Al arribar al sitio, los uniformados resguardaron a la denunciante y a la menor, quienes fueron trasladadas ante el agente del Ministerio Público para presentar la denuncia formal e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

En paralelo, los elementos de seguridad establecieron un diálogo con los habitantes que mantenían retenido al sujeto, con el objetivo de evitar que la situación derivara en un acto de violencia mayor, como un intento de linchamiento.

Por su parte, la autoridad capitalina indicó que se mantiene la negociación con los ciudadanos para que el hombre sea entregado y puesto a disposición de las instancias correspondientes, conforme a los procedimientos legales.

La #SSC informa:



Al momento, personal de la #SSC acudió a la calle #SanSilvestre, de la colonia #LomaDelPadre, en la alcaldía @cuajimalpa_gob, por el reporte de una retención ciudadana; en el sitio, una mujer señaló a su pareja sentimental como probable responsable de abusar… pic.twitter.com/M1jaJrLzi4 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 17, 2026

El hecho generó momentos de tensión en la zona, debido a la gravedad de la acusación. Aunque inicialmente se reportó como un intento de linchamiento, la SSC precisó que se trató de una retención ciudadana motivada por una denuncia de abuso sexual, delito que suele provocar reacciones inmediatas entre la población.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni detenidas de manera formal, y será la autoridad ministerial la que determine la situación jurídica del implicado conforme avancen las investigaciones.

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MSL