Por fin sesiona Comisión del Mundial... pero sin acuerdos

Diputados y la secretaria de Turismo, ayer, en la mesa de trabajo.

A 483 días de su instalación, la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia a la Organización y Desarrollo de la Copa Mundial de Futbol, del Congreso de la Ciudad de México, sostuvo su primera mesa de trabajo, pero ésta concluyó sin acuerdos ni conclusiones concretas.

Durante la reunión, en la que estuvo presente la secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto Guerrero, surgieron críticas de legisladores de oposición por la falta de planeación, coordinación y resultados visibles.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González, argumentó que, pese a que la Ciudad de México tenía conocimiento de ser sede inaugural mundialista desde hace ocho años, no se desarrollaron planes integrales ni se impulsaron obras de gran escala.

El Tip: Morena anunció el 29 de marzo la reactivación de la Comisión con Ángel Tamariz al frente, en sustitución de Fernando Zárate.

“Es un evento que tenemos al menos ocho años que sabíamos que venía y hoy estamos a dos meses conociendo lo que está haciendo la ciudad”, reprochó.

El emecista capitalino cuestionó además que no se haya resuelto la movilidad estructural hacia el estadio ni se aprovechara la justa deportiva como una palanca de transformación urbana, lo que derivó en que “hoy se están haciendo algunos parches emergentes”.

Torres González también criticó la falta de comunicación entre el Gobierno local y el Congreso, al señalar que la comisión se instaló hace un año sin sesionar previamente. La Comisión del Mundial se instaló el 20 de diciembre de 2024.

55 días faltan para que la ciudad reciba su tercer Mundial de Futbol

“No podemos aplaudir que, a menos de dos meses, nos estén informando de lo mucho que se está haciendo”, reprochó.

Sobre estos señalamientos, el recién nombrado presidente de la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia a la Organización y Desarrollo de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, Ángel Tamariz Sánchez, informó que se realizarán al menos dos reuniones más: el 27 de abril y el 29 de mayo, y aseguró que los trabajos no se detendrán durante el Mundial.

En ese sentido, el emecista advirtió que los problemas de fondo van más allá del evento internacional y, desde su perspectiva, la capital no está lista para recibir un evento de esta magnitud.

“Cuando decimos que la ciudad no está lista para recibir el Mundial, lo decimos desde la visión de que no está lista para la vida cotidiana de quienes aquí habitamos”, sostuvo el líder de la bancada de Movimiento Ciudadano.

Desde el oficialismo se defendió que existe disposición para continuar los trabajos y, de ser necesario, convocar a sesiones extraordinarias para dar seguimiento a la organización del torneo, que inicia el 11 de junio.

Durante su participación en la mesa de trabajo, la secretaria Frausto Guerrero destacó las capacidades de la capital para recibir el evento, al asegurar que la ciudad cuenta con 850 hoteles y más de 62 mil habitaciones, además de 19 mil alojamientos disponibles en plataformas digitales.

También se subrayó que la organización del Mundial ha sido un trabajo anticipado, contrario a la opinión del emecista: “faltan 56 días para el Mundial, pero nosotros llevamos 540 días trabajando para su organización”.