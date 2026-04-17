Fiscalía capitalina indaga omisiones y presunto cobro de funcionario en caso de Edith; se investiga como feminicidio

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el caso de Edith Guadalupe, joven de 21 años hallada sin vida en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez, se investiga bajo el protocolo de feminicidio, al tiempo que abrió indagatorias por posibles omisiones en la búsqueda y el presunto cobro de dinero por parte de un elemento de la Policía de Investigación a familiares de la víctima.

“Esta fiscalía ha conducido la investigación bajo el protocolo de feminicidio”, señaló la fiscal, Bertha Alcalde, y añadió que “estamos tomando con la mayor seriedad los señalamientos sobre posibles irregularidades en la atención inicial de este caso”, incluidos retrasos en la intervención y denuncias de corrupción.

De acuerdo con la información oficial, Edith salió de su domicilio el 15 de abril, en la colonia Magdalena Atlazalpa, alcaldía Iztapalapa.

#ALMOMENTO🚨I Fiscalía CDMX abre investigaciones por caso Edith Guadalupe



La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, confirmó que se inició una investigación penal y administrativa para determinar responsabilidades en el caso de Edith Guadalupe Valdés Saldívar.



🔴La Fiscalía… pic.twitter.com/mgY42TZdfz — Josue Aguilar (@josuealeexis) April 17, 2026

Gracias a datos proporcionados por su familia y al análisis de videovigilancia, se estableció que la joven llegó a un inmueble en avenida Revolución, donde “ingresó sola, sin que hasta el momento hubiera evidencia de su salida”.

La denuncia por desaparición fue recibida en la madrugada del 16 de abril. “Desde ese momento se contaba con información relevante que permitía orientar la búsqueda”, indicó la Fiscalía; sin embargo, reconoció que no fue sino hasta la tarde de ese mismo día cuando personal acudió al domicilio, situación que ahora es materia de investigación para determinar si hubo retrasos indebidos.

Durante la madrugada del 17 de abril, tras nuevas diligencias, autoridades ingresaron al inmueble con autorización del administrador.

“Se revisaron piso por piso y torre por torre las áreas comunes del edificio”, detalló la autoridad, lo que permitió localizar primero objetos personales y posteriormente “a una mujer sin vida en el sótano del edificio debajo de un montículo de arena”.

En una primera inspección, el cuerpo presentaba signos de violencia. “Presenta lesiones por golpes que muy probablemente estén relacionados con feminicidio”, precisó la fiscala, en tanto continúa la necropsia para determinar la causa exacta de la muerte y el tiempo de fallecimiento.

Paralelamente, la institución abrió una investigación interna tras denuncias de la familia sobre un presunto cobro indebido.

“Hay un señalamiento muy serio de un elemento de la Policía de Investigación”, indicó la autoridad, quien confirmó que el agente ya fue identificado y es investigado tanto en el ámbito administrativo como penal.

“Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar si hubo un acto de corrupción”, añadió Alcalde Luján, al tiempo que subrayó que el personal involucrado será separado de sus funciones mientras avanzan las indagatorias.

La Fiscalía también indaga posibles responsabilidades adicionales, incluyendo la actuación de personal de seguridad del inmueble.

“Vamos a ser muy exhaustivos para identificar si hubo no solo una autoría material, sino también posibles cómplices u obstrucción de la justicia”, advirtió.

Respecto a las primeras horas del caso, la autoridad reconoció que, aunque la investigación inició de inmediato, es necesario esclarecer qué ocurrió en el lapso previo a la intervención en el inmueble.

“Es justo lo que estamos investigando, si hubo o no un retraso y quién es responsable”, puntualizó.

Apareció sin vida en un edificio en Alcaldía Benito Juárez ı Foto: Redes sociales

Asimismo, se informó que ya existe una línea de investigación sobre un probable responsable, aunque por el momento no se han revelado detalles.

También se analiza si el caso pudiera estar vinculado a ofertas laborales engañosas o incluso a un posible esquema delictivo más amplio.

“Va a ser una de las líneas de investigación que vamos a agotar”, señaló.

Finalmente, la Fiscalía aseguró que el caso se atenderá en tres frentes: esclarecer el feminicidio, sancionar cualquier conducta indebida de servidores públicos y evitar que hechos similares se repitan.

“Nuestro compromiso es dar con el responsable y garantizar el derecho a la verdad y a la justicia para la familia”, concluyó.

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MSL