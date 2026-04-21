Admiten omisiones y dilación en búsqueda de Edith; indagan a 5

VOLANTE DE búsqueda de Edith Guadalupe en edificio de Revolución, el viernes

“Se hizo una investigación burocrática”, reconoció la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, al referirse al feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar. Esa situación causada por servidores públicos retrasó la búsqueda de la joven durante 15 horas.

La funcionaria capitalina explicó que el 16 de abril, un día después de la desa-parición de la víctima, la familia de ésta, que ya había hecho de manera independiente su investigación, presentó su denuncia en el Centro de Búsqueda de la Ciudad de México e indicó que la mujer acudió al edificio ubicado en Avenida Revolución 829, alcaldía Benito Juárez. Los agentes hicieron caso omiso.

El Dato: La Fiscalía informó que el hombre que se aprecia en un video que manosea a una mujer ya está identificado, pero, al momento, no tiene relación con el feminicidio.

“Se ha señalado y aquí quiero detenerme y decirlo con toda claridad: es indignante que una familia haya señalado con precisión dónde buscar desde un primer momento y que no se haya actuado con la inmediatez que el caso requería.

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“Por esos hechos, la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación y se determinó la suspensión de tres servidores públicos en tanto se define su responsabilidad”, expresó molesta.

En ese sitio, refieren las primeras investigaciones del órgano autónomo, el vigilante Juan Jesús “N”, presuntamente, mató a Edith Guadalupe el 15 de abril entre las 16:45 y las 17:44 horas. El crimen ocurrió en la caseta de vigilancia, donde peritos hallaron rastros de sangre.

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De acuerdo con la línea del tiempo presentada por la fiscala local, a las 04:25 horas del pasado jueves la madre de Edith Guadalupe proporcionó la información relevante para localizar a su hija, pero la ministerio público no compartió el dato a la Policía de Investigación (PDI) para las primeras diligencias. “Eso, consideramos, es una omisión muy delicada”, agregó Alcalde Luján.

A las 09:00 horas inició el segundo turno de la PDI, pero fue hasta las 20:30 horas cuando los agentes acudieron a la torre de departamentos para solicitar el acceso al mismo y las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Así, resaltó la fiscala, pasaron 15 horas entre el dato facilitado por la familia de la joven de 21 años y la presencia de uniformados en el edificio.

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En ese lapso, las autoridades responsables no priorizaron el dato del inmueble y llevaron a cabo oras actividades indagatorias, como revisar cámaras de seguridad afuera de la casa de Edith Guadalupe, colocar fotovolantes, revisar bases de búsqueda de personas, entre otros.

“Las investigaciones no pueden ser burocráticas. Lo que pasó en este caso es que sí se abrió una investigación, sí se realizaron actos de investigación, pero no se vio lo más importante.

“Había un domicilio al que había que acudir y se priorizaron otras cosas, se priorizó ir al domicilio donde la víctima salió, identificar cámaras cercanas al domicilio, ¿por qué? Porque se detonó una investigaciónburocrática y no sustantiva que hiciera hincapié en las necesidades de este caso”, criticó la funcionaria.

Alcalde Luján aclaró que, si bien el feminicidio de Edith Guadalupe ocurrió horas antes de que la familia acudiera a la Fiscalía, no hay justificación para el retraso de la intervención de los agentes.

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La ministerio público no es la única servidora suspendida mientras continúan las indagatorias, ya que el órgano autónomo hizo lo mismo con un elemento de la PDI, del primer turno, quien es señalado por la familia por presuntamente pedir dinero para agilizar la búsqueda, y otro uniformado, del segundo turno, por no acudir de inmediato al edificio de departamentos pese a tener la información sobre éste.

A ellos se suman dos integrantes de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, quienes tuvieron contacto con los padres de la joven desde el reporte.

“Lo que es evidente es que muchas de estas acciones eran innecesarias frente a la prioridad que se debió dar a acudir al domicilio de Avenida Revolución.

“Dichas acciones se han hecho de manera coordinada entre las instituciones y de esa manera es que la investigación no sólo abarca a los elementos de Policía Investigación y Ministerio Público, sino también a las personas buscadoras que recibieron este caso”, dijo el comisionado de Búsqueda, Luis Gómez Negrete.

Por la mañana, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, expresó en conferencia su solidaridad a la familia de Edith Guadalupe y afirmó que no habrá impunidad.

Asimismo, la mandataria local resaltó la decisión de la Fiscalía de suspender al personal que incurrió en supuestas irregularidades, pues, consideró, no puede haber en el Gobierno ni en las instituciones de seguridad personal que actúe de mala manera.

“Lo importante aquí, es que en esta ciudad no podemos permitir que haya impunidad, ni que haya corrupción al respecto”, expresó.

CRIMEN OCULTO. Alcalde Luján reiteró que todas las pruebas apuntan a que Juan Jesús “N” asesinó a Edith Guadalupe, aunque aún no se cuenta con un móvil del crimen. Rechazó que fabrique culpables.

La funcionaria local explicó que a las 16:45 horas del 15 de abril, horario en que la joven acudió al inmueble de Avenida Revolución, las cámaras de seguridad, a las que tenía acceso el ahora detenido, fueron desconectadas. En ese tiempo ocurrió el crimen.

La fiscala mencionó que el sujeto no sólo negó a la familia de Edith Guadalupe que ella hubiera estado ahí, sino que el guardia del siguiente turno, supuestamente, lo observó que limpiaba la caseta con “cubetas y trapeadores inusuales”; además, una empleada de limpieza halló la cartera de la víctima en el bote de basura del baño de la caseta. a la que ella y los guardias tenían acceso.

LOS HECHOS

La familia de Edith Guadalupe realizó las primeras indagatorias, pero autoridades hicieron caso omiso a las evidencias.

DÍA 15

16:16 h. Edith sale de su domicilio para acudir al edificio de Avenida Revolución 829.

16:45 h. La joven arriba al lugar en una motocicleta de transporte por aplicación e ingresa al inmueble.

23:00 h. La familia de Edith acude al predio, pero el vigilante niega que ella estuvo ahí.

DÍA 16

01:10 h. La familia presenta una denuncia ante el Centro de Búsqueda de la CDMX.

04:25 h. La madre de la víctima es entrevistada y da el domicilio de Avenida Revolución.

20:30 h. Se da un primer intento para acceder al inmueble y revisar las cámaras.

Madrugada. Ingresan autoridades al lugar con autorización de la persona administradora.

DÍA 17

Autoridades hallan el cuerpo de Edith dentro de una bolsa, en el sótano del sitio.

Elementos de seguridad aprehenden a Juan Jesús “N”, presunto feminicida.