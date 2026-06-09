Gobierno Federal y CDMX garantizan respeto a protestas y movilizaciones de la CNTE

Movilización de la CNTE sobre la Calzada de Tlalpan, el 9 de junio de 2026.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, afirmó que autoridades capitalinas permitieron que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como normalistas de Ayotzinapa, se acercaran al Estadio Ciudad de México para garantizar su libertad de manifestación.

“A todos les hemos dicho que el Gobierno de la Ciudad de México respeta el derecho a la libre manifestación y que solo pedimos dos cosas: que estas manifestaciones se realicen de manera pacífica, que no se genere ningún acto, y que se tiene que respetar el derecho de las personas que quieren ingresar al Estadio ”, afirmó en conferenca de prensa.

Asimismo, indicó que el gobierno de Clara Brugada Molina seguirá respetando las movilizaciones que se realicen este miércoles y el jueves 11 de junio, antes y después de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

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Por su parte el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, aseguró que se han atendido puntualmente todas formas de expresión realizadas en la Ciudad de México durante los últimos días.

“Para nosotros es muy importante que se verifique que las acciones que realizamos para garantizar la protesta social, pero también para garantizar el derecho de las personas a transitar o estar en el espacio público, se haga con pleno respeto a los derechos humanos“, expuso.

Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. ı Foto: Cortesía

En cuanto a la atención de las dos movilizaciones registradas este martes, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, manifestó que, para atender la movilización de la CNTE en Calzada de Tlalpan, se ordenó el despliegue de 800 elementos.

Dichos uniformados solo tuvieron funciones de prevención, por lo cual sus objetivos eran garantizar la movilidad de los capitalinos, así como salvaguardar el bienestar de integrantes de la CNTE.

“Un grupo de manifestantes arribó a la caseta México - Cuernavaca para realizar una expresión pública que incluyó pega de carteles y entrega de volantes. Dicha expresión se prolongó durante poco más de 3 horas de manera absolutamente pacífica. Mis compañeras y compañeros policías estuvieron acompañando esta marcha únicamente para garantizar el derecho libre manifestación y expresión pública”, expuso Vázquez Camacho.

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cehr