Protesta de CNTE HOY 9 de junio: Marcha sobre Tlalpan al Estadio Ciudad de México

Marcha CNTE HOY 9 de junio al sur de la Ciudad de México.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores (CNTE) marchan, una vez más, en la Ciudad de México, esta vez sobre la avenida Tlalpan con dirección al Estadio Ciudad de México, el cual, en solo dos días, albergará la inauguración del Mundial 2026.

Ante esta manifestación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) desplegó a la policía antimotines sobre Tlalpan.

La SSC-CDMX despliega cuerpo antimotines para contener marcha de la CNTE. ı Foto: Especial

Desde alrededor de las 10:00 horas, los integrantes de la CNTE, convocados por la Sección IX, se reunieron en la calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro CDMX.

#EnPortada 📰 | La CNTE comenzó su segunda semana de movilizaciones con bloqueos que asfixiaron el tránsito vehicular en la CDMX, tras negarse a considerar satisfactorias las alternativas que el Gobierno ha dado como respuesta a sus demandas; esto en el marco de la Copa Mundial… pic.twitter.com/spprKdQ0Nq — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 9, 2026

Desde ahí, iniciaron marcha con dirección al Estadio Ciudad de México, ubicado más al sur sobre la misma avenida. El recinto será sede de la inauguración del Mundial 2026, evento contra el cual la CNTE ha expresado rechazo, y ha amagado con boicotear su celebración si el Gobierno federal no da respuesta a sus demandas.

“¡Solución, solución, exigimos solución! ¡Unid@s y organizad@s, venceremos!”, se lee en la convocatoria de la Sección IX.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que, a causa del avance de esta marcha, recomendó como alternativas viales:

Avenida División del Norte

Avenida Río Churubusco

Ejes 8 y 7 Sur

Más temprano, la SSC-CDMX estimó un aforo aproximado de seis mil asistentes a esta manifestación.

#PrecauciónVial | Marcha de Calz. de Tlalpan con dirección al Sur hace alto momentáneo a la altura de Cda. de Xotepingo. #AlternativaVial Dr. Vértiz, Eje 1 y 3 Oriente. pic.twitter.com/SugU3O648p — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 9, 2026

Además, según la autoridad capitalina, el mismo grupo, a las 19:00 horas, llevará a cabo un mitin en donde, entre otras actividades, se presentará el libro La revuelta magisterial de las pensiones.

“La SSC se mantiene atenta al monitoreo de las movilizaciones de este día y sus posibles cambios de ruta o concentración y, a través de sus canales oficiales de redes sociales, se informarán las afectaciones y alternativas viales”, escribió la SSC-CDMX.

En tanto, la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México (Secgob) aseguró que las autoridades capitalinas acompañan el desarrollo de la manifestación “manteniendo canales permanentes de diálogo y concertación”.

Personal de la #SECGOB continúa acompañando la movilización de la CNTE en Calzada de Tlalpan, manteniendo canales permanentes de diálogo y concertación para contribuir a la atención de sus demandas y reducir las afectaciones a la ciudadanía. pic.twitter.com/FCpfygURij — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) June 9, 2026

Normalistas de Ayotzinapa vuelven a la caseta Tlalpan

En paralelo, otro contingente de manifestantes, esta vez de normalistas de Ayotzinapa, se concentran en la caseta Tlalpan de la autopista México - Cuernavaca.

La manifestación forma parte de las actividades por la Jornada Intermedia hacia los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y sigue a los hechos registrados el lunes, cuando contingentes de normalistas intentaron llegar a la capital mexicana, pero fueron encapsulados por policías, quienes, informaron, les decomisaron armas y droga.

#PrecauciónVial | Considera arribo de manifestantes en la Autopista México-Cuernavaca a la altura de la Caseta Tlalpan con dirección a Sur. #AlternativaVial Carretera. pic.twitter.com/QxxibwKmF5 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 9, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am