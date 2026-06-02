SSC investiga actuación policial en protesta de la CNTE en CDMX; anuncian mesa tripartita

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México abrió investigaciones internas para revisar la actuación de elementos policiales durante la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizada el 1 de junio en el Centro Histórico; el 3 de junio habrá una mesa tripartita entre el magisterio, autoridades federales y el gobierno capitalino.

Así lo informó el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, quien en reiteradas ocasiones aseguró que en ningún momento se ordenó agredir a quienes participaron en la protesta y afirmó que, de encontrarse irregularidades, se sancionará a los responsables.

“Quiero ser muy enfático, en ningún momento se giró alguna instrucción en el sentido de agredir a quienes se expresaban”, declaró.

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El funcionario explicó que la Dirección General de Asuntos Internos y la Dirección General de Derechos Humanos de la SSC iniciaron carpetas de investigación administrativa para verificar si las y los policías actuaron conforme a los protocolos establecidos durante la movilización y determinar si existió alguna vulneración a los derechos de los participantes.

Asimismo, informó que la dependencia colabora con las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a partir de las notificaciones médico-legales emitidas por las lesiones registradas durante la protesta.

“De acreditarse alguna responsabilidad, procederemos a sancionar a cualquier persona que haya incurrido en conductas fuera de la norma, incluyendo su suspensión o remoción”, sostuvo.

Alrededor de 100 docentes que permanecen en Chilpancingo como parte de la Huelga Nacional convocada por la CNTE ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con la SSC, durante la movilización participaron 800 elementos equipados con material de protección corporal y que la mayoría permaneció detrás de las vallas instaladas en el primer cuadro del Centro Histórico para resguardar a habitantes, visitantes y trabajadores de la zona.

Según el reporte oficial, un grupo de personas encapuchadas realizó actos violentos durante la marcha, entre ellos daños a inmuebles, agresiones contra una grúa de tránsito, intentos de derribar las vallas de seguridad y ataques con piedras, tubos, palos y cohetones contra policías.

Como resultado de estos hechos, cuatro elementos de la SSC resultaron lesionados; tres fueron atendidos en el lugar y uno más fue trasladado a un hospital, donde posteriormente fue dado de alta.

Vázquez Camacho señaló que aún no es posible determinar la identidad de las personas que participaron en estas acciones ni establecer si pertenecían al magisterio.

“Es claro que es un grupo que tenía una agenda distinta y que desde luego se contraponía al interés de la movilización”, afirmó Vázquez Camacho.

Asimismo, informó que durante los disturbios un grupo intentó tomar un camión recolector de basura perteneciente a la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) para presuntamente utilizarlo para avanzar hacia el Zócalo capitalino, acción que fue impedida por personal operativo.

Respecto al maestro de la CNTE que resultó lesionado en la cara y cuya herida fue atribuida en redes sociales a un presunto disparo de bala de goma, el secretario de Seguridad indicó que todavía no existe una conclusión sobre qué provocó la lesión.

Añadió que la persona lesionada fue trasladada por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) a un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde recibe atención médica.

“Afortunadamente sabemos que está fuera de riesgo”, señaló.

MESA TRIPARTITA CON LA CNTE

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que el 3 de junio se llevará a cabo una mesa de trabajo tripartita entre autoridades federales, el gobierno de la Ciudad de México y las secciones capitalinas de la CNTE para atender las demandas del magisterio.

Explicó que la instalación de esta mesa fue solicitada por el propio magisterio y que funcionará de manera paralela a las negociaciones que mantienen los docentes con el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación.

“Se nos pidió por parte de la CNTE de la Ciudad de México que se instalara esta mesa tripartita, como se hace en otros estados, y ahí sí vamos a participar solamente con las secciones de la Ciudad de México”, señaló.

Cravioto Romero afirmó que el gobierno capitalino busca contribuir a la construcción de acuerdos y consideró que existen condiciones para avanzar en las negociaciones.

“Creemos que hay todas las condiciones para que se lleguen a acuerdos; tiene que haber disposición de las partes”, comentó.

Integrantes de la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ı Foto: Cuartoscuro

El funcionario también informó que sostuvo una reunión con comerciantes del Centro Histórico para analizar medidas que permitan reducir las afectaciones económicas derivadas del plantón magisterial.

Actualmente permanecen asentamientos parciales de manifestantes en tramos de las calles 20 de Noviembre, 16 de Septiembre, Francisco I. Madero, 5 de Mayo, Tacuba y Belisario Domínguez.

MANIFESTACIONES EN LA INAUGURACIÓN

Ante los llamados de algunos manifestantes a boicotear actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026, Cravioto Romero aseguró que existen condiciones para la realización del FanFest del Zócalo.

“Veo condiciones para que se desarrolle el festival futbolero en el Zócalo de la ciudad y, por supuesto, todas las condiciones para que se lleven a cabo los cinco partidos del Mundial”, afirmó.

El funcionario sostuvo que las autoridades deben garantizar tanto el derecho a la libre manifestación como el derecho de la ciudadanía a disfrutar de los eventos deportivos programados en la capital.

“Puede haber agendas que la mayoría de la población respalda de colectivos, pero también esa mayoría de la población quiere que se respete su derecho a disfrutar de una fiesta que, al fin de cuentas, es lo que significa un Mundial”, expresó.

Sobre los daños ocasionados a figuras de futbolistas hechas con cartonería instaladas en Paseo de la Reforma, el secretario de Gobierno indicó que aún no existe una cuantificación oficial de las afectaciones y señaló que la información será solicitada a la Secretaría de Turismo, ya que algunas de las piezas fueron colocadas mediante donaciones y otras con recursos públicos.

Asimismo, hizo un llamado a respetar el mobiliario urbano y adelantó que será hasta después del retiro del plantón cuando el gobierno capitalino pueda realizar una evaluación integral de las afectaciones ocasionadas en el Centro Histórico.

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JVR