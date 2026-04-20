FGJCDMX revela causa de muerte de Edith Guadalupe

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer nuevos avances en la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe, incluyendo la causa de muerte y los indicios recabados en contra del presunto responsable.

Durante una conferencia, la titular de la institución, Bertha Alcalde Luján, informó que la víctima fue atacada con un objeto punzocortante compatible con un desarmador, el cual le provocó heridas en el tórax.

Edith Guadalupe ı Foto: Redes sociales

Hallazgos clave en la investigación

De acuerdo con la fiscal, existe la hipótesis de que la agresión ocurrió en la parte superior de una caseta de seguridad y que posteriormente el cuerpo fue desplazado por una escalera interna. Estas conclusiones se basan en los peritajes realizados en el lugar.

TE RECOMENDAMOS: Bajo un esquema intensivo nocturno Clara Brugada destaca inversión de 4 mil mdp para la carpeta asfáltica en 2026

Las autoridades también detallaron que el detenido, identificado como Juan Jesús “N”, presentaba lesiones en la mano y abdomen, las cuales coinciden con los análisis forenses del caso. Además, en un inicio habría negado a los familiares de Edith que la joven hubiera ingresado al inmueble.

▶ #Video | La fiscal capitalina, Bertha María Alcalde Luján, habla sobre las investigaciones en el caso del femicidio de Edith Guadalupe



📹: Jonathan Castro @death_valley69 pic.twitter.com/JhTQ8BfFxw — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 20, 2026

Testimonios recabados durante la investigación señalan que el acusado presuntamente realizó labores de limpieza en la caseta tras los hechos. Asimismo, una trabajadora encontró una cartera de la víctima en un bote de basura dentro del lugar.

En el inmueble se localizaron prendas personales de Edith, así como una camiseta con manchas de sangre en un área de limpieza. Posteriormente, las autoridades hallaron una bolsa de la víctima y un desarmador en un registro de drenaje, elemento que coincide con las lesiones detectadas.

La fiscal también reconoció que hubo retrasos en la búsqueda inicial, derivados de omisiones por parte de servidores públicos, lo que habría demorado el proceso alrededor de 15 horas. Por estos hechos, un ministerio público y dos elementos de investigación están siendo indagados.

▶ #Video | La fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde Luján (@BerthaAlcalde), reconoció omisiones por parte de personal de su institución, tras un retraso de 15 horas en la atención a la denuncia presentada por la madre de Edith Guadalupe. Informó que ya hay tres servidores públicos… pic.twitter.com/PLImcxg2nu — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 20, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT