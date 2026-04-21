Reconocen a Aguascalientes por tecnificación del agua y avance del Distrito de Riego 001.

Aguascalientes fue reconocido como un referente nacional en modernización agrícola, gracias al Distrito de Riego 001, así como a la tecnificación de sus sistemas y al uso eficiente del agua, durante la reunión nacional de usuarios de riego de todo el país encabezada por la gobernadora del estado, Tere Jiménez, y en la que participaron más de 150 representantes.

Tere Jiménez recordó que uno de los proyectos más importantes de su administración es la consolidación del Distrito de Riego 001, cuya conclusión está prevista para 2027, y que se realiza con una inversión tripartita de más de 450 millones de pesos; con ello, se logrará la tecnificación de 1,900 hectáreas y se pasará de un aprovechamiento del agua del 30 por ciento al 90 por ciento, es decir, se aprovecharán nueve de cada 10 litros de agua en el riego.

“Actualmente, también trabajamos en la reconversión de cultivos como la fresa, la ciruela, el limón y el aguacate. Quiero reconocer a los productores por su esfuerzo y dedicación; nuestro cariño está con el campo, porque gracias a ustedes tenemos alimento. Además, avanzamos en la tecnificación, no solo en el Distrito de Riego 001, sino también en otras zonas del estado”, subrayó la gobernadora.

Aarón Mastache Mondragón, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reconoció el liderazgo de la gobernadora y el trabajo realizado para llevar a cabo la tecnificación del cien por ciento del Distrito de Riego.

“Aguascalientes es una de las zonas del país reconocidas por todos, donde se tiene una de las mejores calidades de vida para los ciudadanos, y para mí es un honor estar aquí. Quiero reconocer también a las y los representantes de los diversos estados que nos acompañan, porque la producción en volumen de los productores de riego agrícola representa alrededor del 50 por ciento del volumen total de producción del país”, recalcó Mastache Mondragón.

Isidoro Armendáriz García, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), dio la bienvenida a los usuarios de riego y destacó la importancia de seguir impulsando el tema del agua y del campo.

“La gobernadora nos ha indicado que trabajemos intensamente en el tema del agua, ya que es uno de sus ejes fundamentales y prioritarios en el Plan Estatal de Desarrollo. Para nosotros es un gusto recibirlos aquí, en el estado donde se ubica la presa Plutarco Elías Calles, que es la que alimenta por gravedad y de forma sustentable al Valle de Aguascalientes, al primer Distrito de Riego de todo el país”, resaltó Armendáriz García.

Alejandro Salcedo Ruiz, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, detalló que esta organización agrupa a más de 580 mil productores a nivel nacional, quienes contribuyen de forma directa a la seguridad alimentaria del país.

“Quiero agradecer de forma muy especial a la gobernadora Tere Jiménez por su hospitalidad y las facilidades brindadas para la realización de este evento. Aquí, la inversión en modernización ha permitido mejorar significativamente los rendimientos agrícolas, impulsar la reconversión a cultivos de alto valor y hacer un uso cada vez más responsable del agua”, agregó Salcedo Ruiz.

Finalmente, en el marco del evento se presentó el libro “Distrito de Riego 001, Innovación y Tecnificación Sustentable: Aguascalientes”, realizado por el Gobierno del Estado a los 100 años del inicio de la construcción de este primer distrito de riego en el país.

En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria de los Consejos de Administración, Vigilancia y Ampliado 2026, de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR), que se realizó en el Salón de Locomotoras, en el Ficotrece, estuvieron presentes el diputado Rodrigo Cervantes Medina, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Heriberto Gallegos Serna, diputado local; Lucero Espinoza Vázquez, presidenta municipal de Pabellón de Arteaga; Laura Araceli González Reyes, presidenta municipal de San José de Gracia; Jesús Enrique Vázquez Lizárraga, director general de Eficiencia Hídrica en Riego y Temporal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México; Rocío Reyes Gaytán, directora local de la Conagua en el estado de Aguascalientes; Francisco Ruvalcaba Marín, presidente de la Asociación de Usuarios de la Junta de Aguas del Distrito de Riego 001;

También acudieron Martha Janeth Pizaña Castillo, representante de Usuarios de Riego del Estado de Morelos; Kristian Vera Guerrero, delegado en Aguascalientes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); Vicente Díaz Núñez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Aguascalientes, y José Francisco Medina Lucio, superintendente de Distribución Zona Aguascalientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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JVR