¿Quién es la mamá del menor que murió en Chihuahua?

El pasado 10 de marzo una llamada a las autoridades alertó sobre una bolsa localizada en un lote baldió a las afueras de Ciudad Juárez, Chihuahua; al interior de esta se encontraba el cuerpo sin vida de un menor de edad no identificado.

Derivado de esto, la Comisión Local de Búsqueda emitió una ficha en la que se encontraba un dibujo del rostro del menor de edad localizado, y pedían la ayuda de la ciudadanía para localizar a los familariares.

Luego de una investigación de varios días, se logró la detención de los padres y tres familiares del menor, quien fue identificado como Eitan Daniel, de un año y seis meses de edad.

¿Quién es la mamá de Eitan Daniel?

La madre del menor de edad es Vianey “N”, de 23 años de edad; quien realizó un recorrido de aproximadamente 34 kilómetros tomando varios medios de transporte, para posteriormente abandonar la bolsa negra en la que se encontraba el cuerpo inerte de Eitan.

De acuerdo con el Fiscal General de Chihuahua Zona Norte, la madre de Eitan utilizó un taxi por aplicación para desplazarse desde el kilómetro 20 hasta el kilómetro 27 de la carretera Casas Grandes, y el conductor les brindó la información necesaria para ubicar a la madre del menor de edad.

Durante la primer audiencia, que se llevó a cabo este 21 de marzo, Vianey “N” confesó que era la única responsable de la muerte del menor de 18 meses de edad; apuntó que incluso trató de interrumpir su embarazo, y se golpeó el vientre en varias ocasiones.

Difunden imágenes del recorrido de Vianey "N" ı Foto: Captura de pantalla

La mujer sostuvo que el padre del menor, Bryan “N”; el ciudadano estadounidense de 29 años de edad, no está implicado en el fallecimiento del menor de edad.

Asimiso, Vianey “N” aseguró que su hijo murió debido a que ella le pegaba, y relató lo que podría haber derivado en la muerte del menor de edad, a quien aseguró que nunca quiso.

Brayan "N" y Vianey "N" ı Foto: Especial

La madre de 23 años de edad relató que ese día alrededor de las 06:00 horas estaba bañando a Eitan, quien se “cayó”, por lo que esta no supo cómo reaccionar, “Lo que hice fue taparlo, lo agarré, lo puse en una bolsa y lo primero que pensé fue ir a dejarlo allá. El papá de los niños no sabía nada de eso” sostutvo Vianey “N”.

El cuerpo del menor de edad presentaba signos visibles de desnutrición y violencia física, como hematomas, una fractura en las costillas y cráneo, lo que posiblemente derivó en la causa de muerte, que fue un traumatismo craneoencefálico.

Los padres de Eitan Daniel actualmente se encuentran en prisión preventiva como medida cautelar mientras se realiza una nueva audiencia para vincularlos a proceso, y derivar en su sentencia de ser encontrados culpables de homicidio.

Vianey "N" ı Foto: Especial

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