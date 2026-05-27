Amenaza de bomba provoca desalojo en instalaciones del Poder Judicial en San Lázaro

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) fueron evacuados este miércoles de las instalaciones ubicadas en la zona de San Lázaro, luego de que se reportara una amenaza de bomba al interior del inmueble.

Tras el aviso, cuerpos de emergencia y elementos de la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, conocidos como “Zorros”, arribaron al lugar para realizar una inspección y verificar la situación.

En redes sociales comenzaron a difundirse imágenes en las que se observa a empleados del Poder Judicial abandonando el edificio mientras se llevaban a cabo los protocolos de seguridad correspondientes.

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La movilización generó expectativa entre trabajadores y personas que transitaban por la zona, debido al despliegue de unidades de emergencia y personal especializado en manejo de explosivos.

Hasta el momento, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) no ha emitido información oficial sobre el origen de la amenaza ni sobre los resultados de la revisión realizada por las autoridades.

AMENAZA DE BOMBA EN SAN LÁZARO.



Tras una llamada anónima por artefactos explosivos en las instalaciones del Poder Judicial, movilización de servicios de emergencias. Refieren que por hoy dan terminado el dia y no regresna a laborar. pic.twitter.com/26ssHaSXWy — *Denuncias Zona Arenales caracol ampliación etc..* (@Denuncia_Vca) May 27, 2026

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FGR