INE batea intento de regular campañas adelantadas de partidos rumbo a 2027

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó, con ocho votos en contra y tres a favor, la propuesta de lineamientos para regular y fiscalizar los procesos políticos internos de los partidos, vinculados a la elección federal 2026-2027, que presentó el consejero Arturo Castillo.

En paralelo, el consejero Jorge Montaño retiró su propia propuesta sobre la misma materia para someterla a una revisión técnica más amplia antes de presentarla nuevamente.

En una sesión marcada por choques y desacuerdos entre consejeros, respecto a los alcances regulatorios del instituto frente a los procesos internos de los partidos políticos, que varios consejeros y representantes de fuerzas políticas han identificado como campañas anticipadas encubiertas, Castillo defendió que el INE debía actuar de manera preventiva ante actividades políticas que, dijo, ya están ocurriendo en todo el país.

“Hoy quiero hablar otra vez del elefante en la sala de los procesos políticos adelantados”, afirmó al presentar su proyecto.

El consejero del INE Arturo Castillo. ı Foto: Captura de video

El consejero sostuvo que “los seis partidos políticos nacionales” ya realizan actividades relacionadas con la contienda de 2027 y alertó que “adelantar los tiempos para estos preparativos sí representa un riesgo de afectar la equidad en la contienda electoral”.

En contraste, el consejero Uuc-kib Espadas rechazó la propuesta al considerar que el INE estaría invadiendo funciones legislativas.

“No me parece que este instituto deba legislar en ningún momento y en ninguna materia”, afirmó.

Se deben regular campañas, precampañas y actos anticipados: Taddei

La Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala afirmó que corresponde al Poder Legislativo el dictar respecto a las actividades internas de los partidos políticos. “El respeto absoluto a la vida interna de los partidos es algo que rige mi comportamiento en este Instituto Nacional Electoral”, dijo Taddei.

Respecto a las propuestas de los consejeros Arturo Castillo Loza y Jorge Montaño Ventura para sobre los lineamientos para regular las actividades políticas, indicó que se trata de “un proceso inacabado, aun cuando sean los días ya marcados”.

Recordó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) “marca perfectamente todos estos periodos en campaña, precampaña, actos anticipados de campaña”, pero que hay dos años que no son regulados.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT