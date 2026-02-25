Reportan amenaza de bomba en edificio del Poder Judicial de la Federación; tras revisión no se halló nada

Durante la mañana de este miércoles se reportó la presencia de un presunto artefacto explosivo en un edificio del Poder Judicial de la Federación, en Insurgentes Sur, en la Ciudad de México.

A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que la alerta se realizó en un inmueble ubicado en avenida Insurgentes Sur, casi esquina con Miguel Ángel de Quevedo, en la colonia San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana afirmó que tras revisar el edificio no se halló algún artefacto explosivo que pusiera en riesgo la integridad física de las personas.

Personal especializado del Agrupamiento Zorros fue desplegado al inmueble de la Torre Prisma; todos los trabajadores fueron evacuados.

Durante varios minutos, los elementos realizaron una revisión en todas las zonas del edificio, es decir, en los estacionamientos, baños y oficinas, para descartar una posible bomba en el recinto.

Torres Prisma es un edificio de 14 niveles que alberga oficinas judiciales; anteriormente era la sede del Consejo de la Judicatura Federal.

Tras descartar un riesgo por artefacto explosivo, la SSC permitió a los trabajadores reingresar al edificio y reanudar sus labores.

