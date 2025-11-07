Suspenden a actuario del Poder Judicial por presunta violación sexual

Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación.

La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación ordenó la suspensión indefinida del actuario judicial Juan Carlos “N”, adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en Guerrero, tras ser denunciado por presunta violación sexual a una servidora pública.

La denuncia fue recibida inicialmente por la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual, que activó los protocolos de atención, incluyendo una sesión de contención emocional a la denunciante.

Posteriormente, el caso fue remitido al Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que inició una indagatoria formal. Por la gravedad del asunto, el 5 de noviembre de 2025 se solicitó a la Comisión de Disciplina establecer una medida cautelar.

“Dentro del marco de protección a los derechos fundamentales de las mujeres, los magistrados integrantes de la Comisión de Disciplina se reunieron de manera urgente para atender esta queja en la que la víctima, con identidad reservada, sostiene ser objeto de violencia sexual por parte del actuario de referencia.”, se informó a través de un comunicado.

En sesión extraordinaria ese mismo día, los magistrados decidieron suspender temporalmente al actuario con fundamento en el artículo 191, fracción IV, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el fin de “salvaguardar la integridad de las personas potencialmente afectadas por conductas graves, particularmente en casos de violencia sexual”.

La suspensión fue notificada personalmente al servidor público involucrado, el pasado 5 de noviembre. La Comisión subrayó que, por el vínculo laboral y la naturaleza de la acusación, es indispensable prevenir que el acusado continúe hostigando sexualmente a la denunciante o a otros trabajadores.

El Tribunal de Disciplina Judicial aseguró que se realizará una investigación imparcial y rigurosa.

“La Comisión de Disciplina no tolerará conductas que atenten contra un ambiente libre de violencia y la correcta impartición de justicia en el Poder Judicial de la Federación”.

