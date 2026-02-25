Rechaza la SSC que haya cárteles con un control de zonas de CDMX

ELEMENTOS de la Guardia Nacional, el lunes, en las inmediaciones de la FEMDO.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, afirmó que si bien hay presencia de grupos criminales en la Ciudad de México, no hay ningún territorio controlado por algún cártel local o nacional.

A dos días del abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en un operativo de las fuerzas de seguridad mexicanas en Tapalpa, Jalisco, el funcionario capitalino aclaró que a la fecha no hay registro de que algún grupo criminal, de corte nacional, tenga una presencia fija en la ciudad.

“Independientemente del grupo, cuando hablamos de estos entramados más organizados, la presencia puede variar.

“No tenemos detectados grupos que hayan establecido control o una presencia permanente en el territorio de la ciudad, la ciudad no tiene ningún territorio que esté controlado por ningún grupo delictivo ya sea local o con operaciones de escala nacional”, afirmó el funcionario local en conferencia.

De acuerdo con el Sexto Informe de labores de la SSC, entre 2020 y julio de 2024 desarticuló 290 células delictivas de más de 15 grupos delictivos, entre ellos el CJNG. En este caso, le desintegró cinco células y detuvo a 48 presuntos integrantes del cártel.

Luego del operativo en Tapalpa, Jalisco, en el que las Fuerzas Armadas abatieron a El Mencho, el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en temas de seguridad pública, Víctor Manuel Sánchez, consideró para La Razón que la muerte del capo podría repercutir en la capital.

El experto mencionó que 2015 podría ser considerado como el año en el que el CJNG entró a la Ciudad de México, evento que coincidió con que ese mismo año es considerado el de auge para Oseguera Cervantes y el grupo criminal.

Víctor Manuel Sánchez mencionó que esto se debe al reacomodo de los grupos delictivos locales y que, según sus datos, el CJNG “tiene presencia en prácticamente las 16 alcaldías de la ciudad y en toda su periferia, desde Ecatepec, Neza, Texcoco, Chalco, hasta el Valle de Toluca”.

Vázquez Camacho explicó que, a diferencia de otros estados de México, la inteligencia de las autoridades capitalinas desvela que en la capital los operadores de grupos y células delictivas usan la ciudad como un escondite.

“Hemos tenido presencia en la ciudad de operadores de estos grupos que buscan esconderse o tener una presencia anónima en la ciudad, dadas las condiciones evidentemente de población y de tamaño de nuestra urbe”, mencionó.

Al respecto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la Ciudad de México está preparada para recibir el Mundial en seguridad, infraestructura, organización, logística, movilidad y servicios.

La mandataria capitalina afirmó que está “garantizada la seguridad en el Mundial” y añadió sin dar detalles que el plan de seguridad para recibir a los aproximadamente 5.5 millones de visitantes por el Mundial de Futbol se planeó desde tiempo atrás y se ha ido modificando con las condiciones de seguridad presentes.

“Si tenemos un plan especial para el Mundial en torno a la seguridad, sí, como lo tenemos para cualquier evento internacional de ese tamaño.

“Tenemos garantizada la seguridad, no de ahorita sino ya de tiempo, no es un tema nuevo, la Ciudad de México tiene siete años disminuyendo la incidencia delictiva”, mencionó.

Esto, porque la Ciudad de México será la sede del partido inaugural del Mundial de Futbol el 11 de junio entre las selecciones de México y Sudáfrica, en el Estadio Banorte, antes Azteca.

Sobre este tema, Vázquez Camacho respaldó que la Ciudad de México garantizará la seguridad para el Mundial que será del 11 de junio al 19 de julio y aprovechó para mencionar que su afirmación está respaldada con que los indicadores de delitos de alto impacto van a la baja.

“La ciudad está lista, las condiciones de seguridad están garantizadas, continúan los trabajos en coordinación con el Gobierno de México y también con las alcaldías.

“Como hemos comentado, nosotros estamos trabajando de acuerdo con una agenda de riesgo (...) y todo está contemplado desde hace varios meses, años incluso”, aseguró el titular de la SSC.

De acuerdo con el Primer Informe de la Secretaría de Administración y Finanzas, para el Mundial se capacita a 18 mil 500 policías en idioma inglés con una inversión de 94.6 millones de pesos, para brindar atención turística y garantizar un entorno seguro.

Respalda Congreso a la Federación

El Congreso de la Ciudad de México reconoció a la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por el operativo en Jalisco que llevó al abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Al iniciar la sesión ordinaria, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma Suárez, resaltó la actuación de los elementos de las Fuerzas Armadas y la GuardiaNacional que participaron en el operativo en contra del CJNG y en el cual fallecieron 25 uniformados durante los enfrentamientos con criminales.

El Pleno Legislativo guardó un minuto de silencio por los elementos de seguridad caídos en cumplimiento de su deber.

El coordinador de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, Alejandro Carbajal González, se solidarizó con los uniformados caídos y llamó a todas las fuerzas políticas del país a rechazar toda injerencia del extranjero y del propietario de X, Elon Musk.

Esto, porque el empresario tecnológico criticó la ola de violencia generada en varios estados del país, el domingo, debido al operativo en contra del CJNG.